В Хорватии назвали ужасающий фактор противостояния с «Астаной»

«Первый матч “Динамо” с казахстанцами состоится в Астане и этот поединок будет для футболистов из Загреба самым дальним в истории! Столица Казахстана находится примерно в 5000 километрах от Загреба, а полет туда будет длиться около восьми часов. Несмотря на большие расстояния и разные часовые пояса, в этот период года в Астане наблюдается аналогичная температура воздуха, что и в Загребе, и игрокам » Динамо не придется приспосабливаться к температурам в Казахстане. Хотя пример «Атлетико», «Бенфики», «Галатасарая», «Селтика», «Олимпиакоса», «АПОЭЛ», «Янг Бойза» и «Легии» показывает, что здесь далеко не все так просто — все эти команды приезжали в Астану в качестве фаворитов и не смогли победить.