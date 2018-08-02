Футболисты минского «Динамо» вышли в 3-й раунд квалификации Лиги Европы

После победы со счетом 3:1 в гостевом матче неделю назад, сегодня динамовцы сыграли очень уверенно и не позволили усомниться в своем превосходстве. Оно закрепилось на 19-й минуте, когда Урош Николич поразил ворота словацкой команды. Сразу после начала второго тайма Владимир Хващинский удвоил результат, вскоре Филипп Иванов с пенальти сделал счет 3:0, а на 58-й минуте Николич отлично исполнил штрафной удар, оформив голевой дубль. Поведя с перевесом в 4 мяча, хозяева успокоились, и на 73-й минуте Мате Вида отыграл один гол, установив окончательный результат — 4:1 в пользу вице-чемпионов Беларуси. В следующем раунде команду Сергея Гуренко ждет куда более маститый соперник — российский «Зенит» из Санкт-Петербурга. За сегодняшней игрой в Минске наблюдал один из представителей тренерского штаба питерского клуба Анатолий Тимощук.