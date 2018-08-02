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2 августа, источник: БЕЛТА

Брестское «Динамо» пробилось в 3-й раунд квалификации Лиги Европы

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» пробились в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Сегодня в Афинах обладатели Кубка Беларуси проигрывали греческому «Атромитосу» почти до самого финального свистка, но на 5-й компенсированной минуте второго тайма Павел Нехайчик сравнял счет, выведя брестчан в следующий этап. В первой игре в Бресте динамовцы выиграли с минимальным перевесом 4:3. В следующем круге команде Алексея Шпилевского предстоит дважды встретиться с кипрским клубом «Аполлон» из Лимасола.

Еще один представитель Беларуси — солигорский «Шахтер» — сегодня играет в Познани с польским «Лехом». Неделю назад в Солигорске соперники разошлись миром — 1:1.

Минское «Динамо» уже вышло в 3-й раунд, дважды переиграв словацкий клуб «Дунайска Стреда» — 3:1 (в гостях) и 4:1 (дома). Теперь соперником минчан будет российский «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Матчи 3-го квалификационного круга пройдут 9 и 16 августа.

Атромитос А 1:1
Первый тайм: 0:0
Динамо Брс
2.08.2018, 20:15 2-й отборочный раунд Peristeri Stadium
Голы
80′ Георгиос Манусос  
  21927 90+5′
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2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
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Главный судья Эйтан Шмулевиц (Израиль)
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