Брестское «Динамо» пробилось в 3-й раунд квалификации Лиги Европы

Сегодня в Афинах обладатели Кубка Беларуси проигрывали греческому «Атромитосу» почти до самого финального свистка, но на 5-й компенсированной минуте второго тайма Павел Нехайчик сравнял счет, выведя брестчан в следующий этап. В первой игре в Бресте динамовцы выиграли с минимальным перевесом 4:3. В следующем круге команде Алексея Шпилевского предстоит дважды встретиться с кипрским клубом «Аполлон» из Лимасола.