Брестское «Динамо» пробилось в 3-й раунд квалификации Лиги Европы
2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» пробились в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» пробились в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в Афинах обладатели Кубка Беларуси проигрывали греческому «Атромитосу» почти до самого финального свистка, но на 5-й компенсированной минуте второго тайма Павел Нехайчик сравнял счет, выведя брестчан в следующий этап. В первой игре в Бресте динамовцы выиграли с минимальным перевесом 4:3. В следующем круге команде Алексея Шпилевского предстоит дважды встретиться с кипрским клубом «Аполлон» из Лимасола.
Еще один представитель Беларуси — солигорский «Шахтер» — сегодня играет в Познани с польским «Лехом». Неделю назад в Солигорске соперники разошлись миром — 1:1.
Минское «Динамо» уже вышло в 3-й раунд, дважды переиграв словацкий клуб «Дунайска Стреда» — 3:1 (в гостях) и 4:1 (дома). Теперь соперником минчан будет российский «Зенит» из
Матчи 3-го квалификационного круга пройдут 9 и 16 августа.
|Атромитос А
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1:1
Первый тайм: 0:0
|Динамо Брс
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|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Эйтан Шмулевиц (Израиль)