«Витесс» Слуцкого вышел в третий раунд квалификации Лиги Европы

Ответная встреча, состоявшаяся в четверг в Арнеме (Нидерланды), завершилась со счетом 3:1 в пользу команды российского тренера Леонида Слуцкого. В составе победителей мячи забили Тим Матавж (23-я минута), Брайан Линссен (48) и Рой Беренс (77). Автором гола у гостей стал Денис Драгуш (50).
Первый матч команд, прошедший 26 июля в Румынии, закончился вничью — 2:2.
В третьем раунде квалификации «Витесс» сыграет со швейцарским «Базелем». Первый матч пройдет в Нидерландах 9 августа, ответный — в Швейцарии 16 августа.
Результаты других ответных матчей второго раунда квалификации:
«Астерас» (Греция) — «Хайберниан» (Шотландия) — 1:1 (первый матч — 2:3),
«Бешикташ» (Турция) — «Б-36» (Фарерские острова) — 6:0 (первый матч — 2:0),
«Викингур» (Фарерские острова) — «Торпедо» (Грузия, Кутаиси) — 0:4 (первый матч — 0:3),
«Копенгаген» (Дания) — «Стьярнан» (Исландия) — 5:0 (первый матч — 2:0).