«Витесс» Слуцкого вышел в третий раунд квалификации Лиги Европы

Ответная встреча, состоявшаяся в четверг в Арнеме (Нидерланды), завершилась со счетом 3:1 в пользу команды российского тренера Леонида Слуцкого. В составе победителей мячи забили Тим Матавж (23-я минута), Брайан Линссен (48) и Рой Беренс (77). Автором гола у гостей стал Денис Драгуш (50).