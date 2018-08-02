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00:32 (мск), источник: Р-Спорт

«Витесс» Слуцкого вышел в третий раунд квалификации Лиги Европы

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Футболисты голландского «Витесса» обыграли румынский «Вииторул» в ответном матче второго отборочного раунда Лиги Европы и по сумме двух встреч вышел в третий раунд квалификации.

Источник: РИА "Новости"

Ответная встреча, состоявшаяся в четверг в Арнеме (Нидерланды), завершилась со счетом 3:1 в пользу команды российского тренера Леонида Слуцкого. В составе победителей мячи забили Тим Матавж (23-я минута), Брайан Линссен (48) и Рой Беренс (77). Автором гола у гостей стал Денис Драгуш (50).

Первый матч команд, прошедший 26 июля в Румынии, закончился вничью — 2:2.

В третьем раунде квалификации «Витесс» сыграет со швейцарским «Базелем». Первый матч пройдет в Нидерландах 9 августа, ответный — в Швейцарии 16 августа.

Результаты других ответных матчей второго раунда квалификации:

«Астерас» (Греция) — «Хайберниан» (Шотландия) — 1:1 (первый матч — 2:3),

«Бешикташ» (Турция) — «Б-36» (Фарерские острова) — 6:0 (первый матч — 2:0),

«Викингур» (Фарерские острова) — «Торпедо» (Грузия, Кутаиси) — 0:4 (первый матч — 0:3),

«Копенгаген» (Дания) — «Стьярнан» (Исландия) — 5:0 (первый матч — 2:0).

Витесс 3:1
Первый тайм: 1:0
Вииторул
2.08.2018, 21:00 2-й отборочный раунд GelreDome
Главные тренеры
Леонид Слуцкий Георге Хаджи
Голы
23′ Тим Матавж 9
48′ Бриан Линссен 11
77′ Рой Беренс 7
  Денис Дрэгуш 50′
Составы
Эдуарду 1
Вячеслав Караваев 8
42′ Александр Бюттнер 28
Расмус Теландер 26
Тулани Сереро 17
Навароне Фор 25
Тим Матавж 9
87′ Рой Беренс 7
58′ Джейк Кларк-Солтер 14
Майкел ван дер Верфф 3
57′ Матуш Беро 21
Томас Брюнс 10
90′ Бриан Линссен 11
Хиллари Гонг 19
12 Валентин Кожокару
30 Маилсон Лима
6 Брэдли де Нойер 18′
5 Себастьян Младен
15 Богдан Цыру
16 Влад Аким
11 Йонуц Вынэ
10 Янис Хаджи
99 Тудор Бэлуцэ 71′
19 Роберт Ходороджа
13 Денис Дрэгуш 78′
7 Александру Мэцан
96 Льес Ури 46′ 40′
17 Андрей Чобану
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Кевин Клэнси (Шотландия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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Красная карточка
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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