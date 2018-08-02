«АЗ Алкмаар» — «Кайрат» 2:1. Задачу выполнили

После уверенной победы в первой игре в Алматы со счетом 2:0, казахстанский клуб стал фаворитом противостояния, однако не всегда хорошие действия в защите команды Карлоса Алоса ставили большие вопросы на перспективах «народной команды».

Карлос Алос не стал ничего особо выдумывать, прибегнув к испытанным бойцам и знакомой тактике, места в центре обороны достались Шелдону Бато и Сергею Политевичу, в воротах соответственно Владимир Плотников, в нападении — Адеринсола Эсеола. Хозяева начали матч с осторожного прессинга, давили, но назвать это существенным было трудно, в итоге они даже забили быстрый гол, но, к счастью гостей, сделали это из положения «вне игры». Чувствовалось, что алматинцы хорошо поработали над обороной, задумки были видны. Только после 20-й минуты гости вышли в нападение и сумели добраться до ворот соперника, удар Эсеолы был блокирован. Следом украинец снова побежал на мяч в штрафную гостей, где его, по мнению судьи, сбил вратарь Марко Бизот, пенальти четко реализовал Бауыржан Исламхан — 0:1. После этого голландцы подсели, «Кайрату» следовало добивать, что он и пытался сделать, не особо получалось. «АЗ» прибавил, в концовке, сумев затолкать мяч в сетку в сутолоке возле ворот соперника — 1:1. С таким счетом команды и ушли на перерыв.

Голландцы сразу после свистка на второй тайм ринулись вперед, Тил с линии штрафной пробил выше ворот. Футболист «АЗ» ошибся в своей штрафной, отдав пас в руки вратарю, на что судья сразу назначил свободный удар, Исаэль бил в упор, но попал в стенку. Наставник хозяев начал делать замены, причем рано, видимо надежды не терял. Прессинг был серьезен на ворота Владимира Плотникова, однако видно было отсутствие «наконечника» атак. Алос приступил к изменениям на 61-й минуте, вместо Исламхана появился Акош Элек, то есть команда перешла на оборонительный режим. Мяч летал над воротами Плотникова, а его партнеры всеми силами тянули время, а Андрей Аршавин и вовсе бегал с центра в штрафную соперника, желая решить исход, но не удавалось россиянину это сделать. Эсеола выбежал один на один с вратарем, однако переиграть его не смог, сразу же был заменен на Мартона Эппеля. Наставник «Кайрата» на последние минуты перестроил команду, выстроил стену перед голландцами, которую они пробить смогли, но единожды, а это значило, что дальше идут казахстанцы.