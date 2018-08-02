Сколько уже заработал «Кайрат» в Лиге Европы

Вместе с тем казахстанский клуб пополнил свой бюджет: УЕФА выплатит ему 240 тысяч евро за участие в первом отборочном раунде, 260 тысяч — за выход во второй и 280 тысяч — за выход в третий. Таким образом, актуальный заработок «Кайрата» в этом евросезоне уже 780 тысяч евро. Также в конце сезоне к этой сумме будут добавлены дополнительные выплаты за маркетинговые и телевизионные права.