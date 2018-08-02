«Кайрат» уступил «АЗ», но вышел в 3-й раунд Лиги Европы
В составе алматинского клуба отличился Бауыржан Исламхан.
В составе алматинского клуба отличился Бауыржан Исламхан.
В ответном матче второго отборочного раунда Лиги Европы алматинский «Кайрат» уступил голландскому клубу «АЗ Алкмаар» со счетом 1:2, передает Prosports.kz.
Первая игра противостояния завершилась победой «Кайрата» со счетом 2:0.
Таким образом, алматинский клуб вышел в третий отборочный раунд Лиги Европы, где сыграет с чешской «Сигмой».
|Йон ван ден Бром
|Карлос Алос Феррер
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|Желтые карточки
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|Красные карточки
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|Главный судья
|Димитар Мецкаровски (Македония)