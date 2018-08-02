Два болельщика были ранены ножом перед матчем Лиги Европы в Шотландии

Инцидент произошел недалеко от стадиона «Айброкс», где «Рейнджерс» принимает своих соперников. Отмечается, что одному из пострадавших 40 лет, другому — 24. Они были доставлены в больницу, позднее медперсонал и полиция подтвердили Sky, что жизни мужчин ничего не угрожает.