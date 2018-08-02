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08:55 (мск), источник: ТАСС

Два болельщика были ранены ножом перед матчем Лиги Европы в Шотландии

ТАСС, 3 августа. Два болельщика получили ножевые ранения в фанатской драке перед матчем Лиги Европы в Глазго (Шотландия) между местным «Рейнджерс» и хорватским «Осиеком». Об этом сообщает Sky Sports.

Инцидент произошел недалеко от стадиона «Айброкс», где «Рейнджерс» принимает своих соперников. Отмечается, что одному из пострадавших 40 лет, другому — 24. Они были доставлены в больницу, позднее медперсонал и полиция подтвердили Sky, что жизни мужчин ничего не угрожает.

Матч второго квалификационного раунда Лиги Европы «Рейнджерс» — «Осиек» начался в 21:45 мск (19:45 по местному времени). Встреча завершилась вничью — 1:1. В следующую стадию турнира пробилась шотландская команда — за счет победы в первом матче противостояния со счетом 1:0. В третьем раунде «Рейнджерс» сыграет со словенским «Марибором».

Рейнджерс 1:1
Первый тайм: 0:0
Осиек
2.08.2018, 21:45 2-й отборочный раунд Ibrox Stadium
Главные тренеры
Стивен Джеррард Зоран Зекич
Голы
53′ Никола Катич  
  Коннор Голдсон 89′
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Деннис Хиглер (Нидерланды)
Обозначения
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