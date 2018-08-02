Два болельщика были ранены ножом перед матчем Лиги Европы в Шотландии

Инцидент произошел недалеко от стадиона «Айброкс», где «Рейнджерс» принимает своих соперников. Отмечается, что одному из пострадавших 40 лет, другому — 24. Они были доставлены в больницу, позднее медперсонал и полиция подтвердили Sky, что жизни мужчин ничего не угрожает.
Матч второго квалификационного раунда Лиги Европы «Рейнджерс» — «Осиек» начался в 21:45 мск (19:45 по местному времени). Встреча завершилась вничью — 1:1. В следующую стадию турнира пробилась шотландская команда — за счет победы в первом матче противостояния со счетом 1:0. В третьем раунде «Рейнджерс» сыграет со словенским «Марибором».