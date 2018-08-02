Россия оторвалась от Португалии и отстала от Франции в таблице коэффициентов УЕФА

«Уфа» стартовала в Лиге Европы 27 июля и дважды сыграла вничью со словенским «Домжале», сумев благодаря голу на выезде выйти в следующую стадию (0:0, 1:1). Результаты обоих матчей и выход в третий квалификационный раунд принесли России очки в таблицу коэффициентов УЕФА. Суммарный балл страны составил 44,466, и она расположилась на шестом месте. В третьем квалификационном раунде в борьбу вступят еще два российских клуба — московский «Спартак» сыграет в Лиге чемпионов против греческого ПАОКа, а санкт- петербургский «Зенит» встретится в Лиге Европы с минским «Динамо».

Францию, занимающую пятое место в рейтинге, во втором квалификационном раунде Лиги Европы представлял «Бордо», победивший латвийский «Вентспилс» в двух играх и уверенно прошедший дальше. При помощи результатов своего клуба французы набрали суммарный коэффициент 50,248. Единственный португальский клуб, вступивший в борьбу, — «Риу Аве» — сыграл вничью во втором матче раунда Лиги Европы с польской «Ягеллонией», но проиграл по сумме двух встреч, уступив в первой игре со счетом 0:1. Суммарный коэффициент занимающей седьмую строчку в таблице Португалии составляет 38,232.

Первое место в рейтинге занимает Испания (88,569), второе — Англия (65,320), третье — Италия (64,583), четвертое — Германия (59,213).

Как вычисляются коэффициенты

Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество команд, которые стартовали от страны в еврокубках.

Общий рейтинг страны — сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов еврокубков дается 1 очко, за ничью — 0,5. За победу в игре основного раунда — 2 очка, за ничью — 1. За выход команды в групповую стадию европейских кубков стране начисляется 4 очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов — 5. За выход клуба в ¼ финала, ½ финала, финал Лиги чемпионов или Лиги Европы начисляется по 1 очку.