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08:59 (мск), источник: ТАСС

Россия оторвалась от Португалии и отстала от Франции в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС, 3 августа. Выход «Уфы» в третий квалификационный раунд Лиги Европы позволил России оторваться от Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Однако благодаря лучшим результатам Франция смогла уйти от россиян вперед.

«Уфа» стартовала в Лиге Европы 27 июля и дважды сыграла вничью со словенским «Домжале», сумев благодаря голу на выезде выйти в следующую стадию (0:0, 1:1). Результаты обоих матчей и выход в третий квалификационный раунд принесли России очки в таблицу коэффициентов УЕФА. Суммарный балл страны составил 44,466, и она расположилась на шестом месте. В третьем квалификационном раунде в борьбу вступят еще два российских клуба — московский «Спартак» сыграет в Лиге чемпионов против греческого ПАОКа, а санкт- петербургский «Зенит» встретится в Лиге Европы с минским «Динамо».

Францию, занимающую пятое место в рейтинге, во втором квалификационном раунде Лиги Европы представлял «Бордо», победивший латвийский «Вентспилс» в двух играх и уверенно прошедший дальше. При помощи результатов своего клуба французы набрали суммарный коэффициент 50,248. Единственный португальский клуб, вступивший в борьбу, — «Риу Аве» — сыграл вничью во втором матче раунда Лиги Европы с польской «Ягеллонией», но проиграл по сумме двух встреч, уступив в первой игре со счетом 0:1. Суммарный коэффициент занимающей седьмую строчку в таблице Португалии составляет 38,232.

Первое место в рейтинге занимает Испания (88,569), второе — Англия (65,320), третье — Италия (64,583), четвертое — Германия (59,213).

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Как вычисляются коэффициенты

Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество команд, которые стартовали от страны в еврокубках.

Общий рейтинг страны — сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов еврокубков дается 1 очко, за ничью — 0,5. За победу в игре основного раунда — 2 очка, за ничью — 1. За выход команды в групповую стадию европейских кубков стране начисляется 4 очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов — 5. За выход клуба в ¼ финала, ½ финала, финал Лиги чемпионов или Лиги Европы начисляется по 1 очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.

Домжале 1:1
Первый тайм: 0:0
Уфа
2.08.2018, 21:30 2-й отборочный раунд Sportni Park
Главные тренеры
Симон Рожман Сергей Томаров
Голы
50′ Ловро Бизяк (М. Широк)  
5 Боян Йокич (В. Салатич) 87′
Составы
Деян Милич 1
Тилен Клименчич 6
Дарио Мелняк 23
Габер Добровольц 27
Матия Широк 8
75′ Зени Хусмани 90
Ловро Бизяк 9
36′ Агим Ибраими 10
Сенияд Ибричич 17
76′ Тончи Муян 11
Шамар Николсон 26
90′ Адам Гнезда Черин 41
Жан Жужек 13
31 Александр Беленов
5 Боян Йокич 36′
27 Йонуц Неделчару
55 Джемал Табидзе
6 Веролюб Салатич
19 Иван Пауревич
44 Силвестр Игбун
20 Денис Тумасян
17 Дмитрий Живоглядов 56′
33 Александр Сухов
98 Иван Обляков 73′
8 Кэтэлин Карп
21 Кехинде Фатаи 69′
13 Азамат Засеев
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Арнольд Хантер (Северная Ирландия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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