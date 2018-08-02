Слуцкий: «Базель» является фаворитом противостояния с «Витессом» в Лиге Европы

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В четверг «Витесс» дома обыграл румынский «Вииторул» со счетом 3:1 в ответной встрече второго квалификационного раунда Лиги Европы. Для Слуцкого эта победа стала первой во главе команды в официальных играх. Неделю назад клубы сыграли вничью — 2:2.

«Благодарю наших болельщиков, была невероятная атмосфера, это очень помогало, потому что порой мы теряли уверенность. До счета 2:0 команда полностью контролировала ход матча, играла очень хорошо, в первом тайме дважды мы попали в перекладину, Тим Матавж имел прекрасный момент. Затем пропустили мяч, пока нам не хватает навыков, физических кондиций, и когда попали под давление со стороны соперника, стали хуже действовать, потеряли контроль над игрой. Но в конце концов смогли забить снова и вернули уверенность», — прокомментировал ход матча Слуцкий.

Соперником «Витесса» по третьему квалификационному раунду будет швейцарский «Базель», матчи пройдут 9 и 16 августа.

«Базель» — хорошая команда, мы хорошо знаем там одного игрока — Рикки (Рикки ван Волфсвинкел, бывший футболист «Витесса» — прим. ТАСС). Они являются фаворитами, постоянно играют в Лиге чемпионов, в прошлом сезоне даже сумели выйти из группы. Будет интересный матч, я верю в наших болельщиков, надеюсь, будут полные трибуны и они помогут нам выиграть очень важный матч, — сказал российский специалист.