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09:09 (мск), источник: ТАСС

Слуцкий: «Базель» является фаворитом противостояния с «Витессом» в Лиге Европы

ТАСС, 3 августа. Швейцарский «Базель» как постоянный участник Лиги чемпионов и в целом более опытная команда является фаворитом противостояния с голландским «Витессом» в третьем раунде квалификации Лиги Европы. Такое мнение высказал главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий, слова которого приводит клубная пресс-служба.

Источник: Reuters

В четверг «Витесс» дома обыграл румынский «Вииторул» со счетом 3:1 в ответной встрече второго квалификационного раунда Лиги Европы. Для Слуцкого эта победа стала первой во главе команды в официальных играх. Неделю назад клубы сыграли вничью — 2:2.

«Благодарю наших болельщиков, была невероятная атмосфера, это очень помогало, потому что порой мы теряли уверенность. До счета 2:0 команда полностью контролировала ход матча, играла очень хорошо, в первом тайме дважды мы попали в перекладину, Тим Матавж имел прекрасный момент. Затем пропустили мяч, пока нам не хватает навыков, физических кондиций, и когда попали под давление со стороны соперника, стали хуже действовать, потеряли контроль над игрой. Но в конце концов смогли забить снова и вернули уверенность», — прокомментировал ход матча Слуцкий.

Соперником «Витесса» по третьему квалификационному раунду будет швейцарский «Базель», матчи пройдут 9 и 16 августа.

«Базель» — хорошая команда, мы хорошо знаем там одного игрока — Рикки (Рикки ван Волфсвинкел, бывший футболист «Витесса» — прим. ТАСС). Они являются фаворитами, постоянно играют в Лиге чемпионов, в прошлом сезоне даже сумели выйти из группы. Будет интересный матч, я верю в наших болельщиков, надеюсь, будут полные трибуны и они помогут нам выиграть очень важный матч, — сказал российский специалист.

Слуцкий, возглавлявший московский ЦСКА с 2009 по 2016 год, в марте подписал двухлетний контракт с «Витессом».

Витесс 3:1
Первый тайм: 1:0
Вииторул
2.08.2018, 21:00 2-й отборочный раунд GelreDome
Главные тренеры
Леонид Слуцкий Георге Хаджи
Голы
23′ Тим Матавж 9
48′ Бриан Линссен 11
77′ Рой Беренс 7
  Денис Дрэгуш 50′
Составы
Эдуарду 1
Вячеслав Караваев 8
42′ Александр Бюттнер 28
Расмус Теландер 26
Тулани Сереро 17
Навароне Фор 25
Тим Матавж 9
87′ Рой Беренс 7
58′ Джейк Кларк-Солтер 14
Майкел ван дер Верфф 3
57′ Матуш Беро 21
Томас Брюнс 10
90′ Бриан Линссен 11
Хиллари Гонг 19
12 Валентин Кожокару
30 Маилсон Лима
6 Брэдли де Нойер 18′
5 Себастьян Младен
15 Богдан Цыру
16 Влад Аким
11 Йонуц Вынэ
10 Янис Хаджи
99 Тудор Бэлуцэ 71′
19 Роберт Ходороджа
13 Денис Дрэгуш 78′
7 Александру Мэцан
96 Льес Ури 46′ 40′
17 Андрей Чобану
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Кевин Клэнси (Шотландия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
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