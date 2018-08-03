Пять сюжетов, которые вы пропустили в квалификации Лиги Европы

Источник: РИА "Новости"

1. Белорусская игра в Мюнхгаузена

К 70-й минуте первого матча брестское «Динамо» выносило греческий «Атромитос» вперёд ногами — 4:0, и никаких шансов у греков не предвиделось. Однако клуб Диего Марадоны бросил играть, пропустил три ещё в Бресте, долго отбивался на выезде и окончательно расслабился, когда «Атромитос» остался в меньшинстве. За 15 минут до конца главный тренер греческого клуба Дамир Канади пошёл на риск и в меньшинстве сменил защитника на нападающего, но почти моментально риск оправдался. Гиоргиос Манусос, вышедшедший на замену, затолкал мяч, оставлявший Брест без еврокубковой мечты, но на последних секундах добавленного времени «Динамо» спаслось.



Вперёд пошёл даже вратарь Александр Гутор, Чиди Озучукву ввинтил последнюю подачу в матче на дальнюю штангу, и вратарь хозяев Никола Миркович поплатился за десятиминутку затяжек времени ошибкой на выходе. Мяч в сетку хладнокровно переправил вышедший на замену Павел Нехайчик, который за два с половиной месяца забил оба самых важных мяча «Динамо»: победный в финале Кубка Белоруссии с БАТЭ (тоже на последних минутах) и вот этот. Брест идёт дальше с валидольной победой — это вполне в стиле Марадоны.

2. Не грози бергамскому централу

Игру «Сараево» и «Аталанты» тоже нельзя рассматривать в отрыве от первого матча команд. Тогда, в Италии, боснийцы имели два удара по воротам — и оба реализовали, а «Аталанте» дались только два фирменных стандарта Джан Пьеро Гасперини. Такая наглость сильно разозлила один из самых стабильных клубов Италии последних лет, и в Сараево бергамаски вышли топтать соперника до потери пульса, не обращая внимания на рекордную аудиторию на стадионе (которая, к слову, стала заметно меньше уже к перерыву из-за дождя). К 18-й минуте «Аталанта» вела 3:0, к концу первого тайма — 5:0, снова по полной отработали стандарты, а хозяева за всё это время напомнили только о том, что Мерсудин Ахметович, долго гонявший по России, ещё играет в футбол. Именно Ахметович почётно срезал мяч в свои ворота после очередного поданного во вратарскую углового и установил счёт первого тайма.

Остановились итальянцы только в середине второго тайма, при счёте 7:0. И хотя игра гостям давалась даже в чужой штрафной, забивать они уже стеснялись. Оформивший в итоге хет-трик Муса Барроу закрыл избиение на восьми мячах и после этого сделал, кажется, извиняющийся жест. Болельщики встретили восьмой мяч мертвейшей тишиной, даже на свист уже не хватало понимания происходящего.

3. Падение «Спарты»

Зато кто вылетел максимально громко, так это пражская «Спарта», болельщики которой начали забрасывать газон пивными стаканами ещё до финального свистка, а после побежали посмотреть в глаза ребятам.

Проблема, однако, заключается в том, что в нынешнем составе болельщикам особо не с кем говорить. «Спарта», лицо чешского футбола, в обоих матчах со скромнейшим сербским «Спартаком» выставила в составе всего по два чеха, всё остальное — жуткий микс из национальностей и континентов. Неприятная реальность состоит в том, что из флагмана местного футбола новое клубное руководство сделало сомнительный околоагентский коллектив — и эта затея провалилась, это очевидно уже сейчас. «Спартак», не имеющий собственного стадиона (московский пост сдал — суботицкий принял!), должен был решать все вопросы ещё в первой игре, которая закончилась 2:0, а могла — и 5:0, и 6:0. Сербы в Праге выкатили автобус, пропустили два, но свою удачу заслужили. А «Спарта» впервые за многие годы отправляется на полное переосмысление своей стратегии.

4. Аршавин и Слуцкий празднуют в Нидерландах

Так вышло, что проход Андрея Аршавина в следующий раунд с «Кайратом» и проход Леонида Слуцкого с «Витессом» случился в одной стране. «Кайрат», тоже не без везения (если говорить прямо, не каждый судья поставит такой пенальти, который пробили в гостях казахи), но всё же дотерпел бесконечный второй тайм матча с АЗ, а «Витесс» в ещё одном лихом матче с большим количеством ошибок чаще подлавливал «Вииторул», чем ошибался сам. Если проход «Кайрата» в большой степени неожиданность, то Слуцкий получил достаточно материала для анализа. «Витессу» есть в чём прибавлять — опытнейший вратарь Эдуарду не сможет тащить так весь сезон.

5. Два клуба из Люксембурга в третьем раунде отбора

Ну и не стоит забывать о том, что квалификация Лиги Европы — это главная романтика европейского футбола. В этот раз чемпионы сердец — клубы из Люксембурга, вдвом дошедшие до третьей стадии отбора. Если проход вспоминаемого Зальцбургом в страшных снах «Дюделанжа» через косовскую «Дриту» не должен удивлять, то «Прогресс» очень неожиданно сделал больно всем венграм, вышвырнув из турнира «Гонвед». Парни из Люксембурга ещё в концовке венгерского матча пытались урвать ничью стандартами, но там не слишком везло — вернулось на домашнем поле. Рикошет и угловой, после которого весь «Гонвед» впал в коллективное бессознательное, — и вот уже люксембуржцы со смешным шершнем на логотипе идут дальше.



«Прогрессу» предстоит играть с «Уфой» и при всём уважении к подвигам крошечного клуба, наша команда обязана проходить дальше. Даже выигранный матч с «Гонведом» был очень слабым по качеству — каждая третья передача мимо, много ненужной борьбы, крайне низкий темп… Удивительно говорить это дебютантах еврокубков, но «Уфа» должна проходить дальше на опыте.

Ну и пара шикарных мячей вечера на сладкое

Нападающий «Юргордена» Алиу Баджи исполняет трюк из неизданной коллекции Златана Ибрагимовича (не помогло, причём именно Баджи упустил в концовке овертайма вытащить команду в противостоянии с «Мариуполем»).