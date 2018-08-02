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12:36 (мск), источник: Vesti.kz

Плоды селекции, или почему «Кайрат» прошел в третий раунд Лиги Европы

«Кайрат» сенсационно прошел «АЗ Алкмар» во втором отборочном раунде и этим самым еще на шаг приблизил свой выход в групповой этап Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

Надо сказать, алматинский клуб хорошо поработал в летнее трансферное окно и теперь пожинает плоды точечной селекции, особенно в атакующей линии. Ко двору пришелся экс-форвард «Акжайыка» Адеринсола Эсеола. В первой игре с «Алкмаром» именно его индивидуальное мастерство и оформленный дубль помогли «Кайрату» выиграть с комфортным счетом 2:0, хотя голландцы в первом тайме создали серьезное давление воротам Владимира Плотникова.

В ответном матче украинский форвард нигерийского происхождения заработал пенальти, позволивший алматинцам добыть путевку в третий раунд. Хотя будем справедливы, македонский рефери встречи Димитар Мечкароски не разобрался в ситуации и назначил спорный 11-метровый удар. Но суть в том, что Эсеола не выключился из борьбы и до конца пошел на голландского вратаря.

Если Эсеола не сбавит оборотов, то поможет «Кайрату» в борьбе за выход в групповой раунд Лиги Европы и чемпионской гонке с «Астаной». Кроме того, ему вполне по силам стать лучшим бомбардиром КПЛ, в списке снайперов он идет вторым (11 мячей), от идущего на первой строчке Маркоса Пиззелли из «Актобе» его отделяют три гола.

Пока украинец полностью оправдывает надежды клубного руководства и болельщиков. С момента перехода в «Кайрат» забил шесть голов в восьми матчах, из них три в премьер-лиге и три в ЛЕ. И даже можно сказать, будет посильнее покинувшего клуб Жерара Гоу. Ивуарийцу, конечно, не откажешь в голевом чутье, но у него был скудный технический арсенал, тогда как Эсеола способен сам себе создать момент, поддержать мяч и сыграть на команду.

Примечательно, что за непродолжительное выступление за «Кайрат» трансферная стоимость Адеринсолы выросла с 250 тысяч до 800 тысяч евро. Думается, при такой игре форварда она в разы повысится к концу года.

Не будем забывать и про Мартона Эппеля. В чемпионате венгр отметился только одним голом, зато на международной арене провел пять мячей и на сегодняшний день является одним из самых результативных нападающих текущей квалификации Лиги Европы. Правда, ему потребуется выдержать конкуренцию со стороны того же Эсеолы, а возможно главный тренер Карлос Феррер будет находить место на поле обоим форвардам, как это уже делал в некоторых играх.

Надеемся, новобранцев «Кайрата» не сглазят и они покажут себя в матчах третьего отборочного раунда ЛЕ с чешской «Сигмой». Первая встреча пройдет 9 августа в Оломоуце, а ответная игра состоится 16-го числа в Алматы. Всего в квалификации ЛЕ — четыре раунда.

Напомним, летнее трансферное окно в КПЛ было открыто с 4 по 31 июля.

АЗ 2:1
Первый тайм: 1:1
Кайрат
2.08.2018, 21:45 2-й отборочный раунд AFAS Stadion (DSB Stadion)
Главные тренеры
Йон ван ден Бром Карлос Алос Феррер
Голы
41′ Гус Тил 15
90+4′ Тен Копмейнерс 14
  Бауыржан I Исламхан 28′
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Димитар Мецкаровски (Македония)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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