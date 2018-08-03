Главный тренер «Осиека» показал средний палец болельщикам «Рейнджерс»

До матча тренер «Осиека» высказывал сомнения в классе форварда шотландцев Альфредо Морельоса.



«Есть разница между футболистами, играющими на высоком уровне и теми, кто играет на высочайшем уровне. Первые играют очень хорошо один матч из пяти, а вторые делают это в каждой игре. Надеюсь, Морельос докажет, что он из первой категории», — говорил Зекич.



В итоге в ответной игре Морельос не забил (в отличие от матча в Хорватии), но команде Стивена Джеррарда хватило гола хорватского защитника Николы Катича.



Перед матчем в Глазго была драка фанатов обеих команд, в итоге два человека оказались в больнице с ножевыми ранениями.