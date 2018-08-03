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13:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Главный тренер «Осиека» показал средний палец болельщикам «Рейнджерс»

Главный тренер «Осиека» Зоран Зекич тяжело воспринял вылет в квалификации лиги Европы от «Рейнджерс».

Источник: РИА "Новости"

После домашнего поражения в первом матче 0:1 хорваты сыграли вничью в Шотландии и выбыли из еврокубка.

Зекич после игры показал средний палец болельщикам «Рейнджерс».

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До матча тренер «Осиека» высказывал сомнения в классе форварда шотландцев Альфредо Морельоса.

«Есть разница между футболистами, играющими на высоком уровне и теми, кто играет на высочайшем уровне. Первые играют очень хорошо один матч из пяти, а вторые делают это в каждой игре. Надеюсь, Морельос докажет, что он из первой категории», — говорил Зекич.

В итоге в ответной игре Морельос не забил (в отличие от матча в Хорватии), но команде Стивена Джеррарда хватило гола хорватского защитника Николы Катича.

Перед матчем в Глазго была драка фанатов обеих команд, в итоге два человека оказались в больнице с ножевыми ранениями.

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