Главный тренер «Осиека» показал средний палец болельщикам «Рейнджерс»
Главный тренер «Осиека» Зоран Зекич тяжело воспринял вылет в квалификации лиги Европы от «Рейнджерс».
Главный тренер «Осиека» Зоран Зекич тяжело воспринял вылет в квалификации лиги Европы от «Рейнджерс».
После домашнего поражения в первом матче 0:1 хорваты сыграли вничью в Шотландии и выбыли из еврокубка.
Зекич после игры показал средний палец болельщикам «Рейнджерс».
До матча тренер «Осиека» высказывал сомнения в классе форварда шотландцев Альфредо Морельоса.
«Есть разница между футболистами, играющими на высоком уровне и теми, кто играет на высочайшем уровне. Первые играют очень хорошо один матч из пяти, а вторые делают это в каждой игре. Надеюсь, Морельос докажет, что он из первой категории», — говорил Зекич.
В итоге в ответной игре Морельос не забил (в отличие от матча в Хорватии), но команде Стивена Джеррарда хватило гола хорватского защитника Николы Катича.
Перед матчем в Глазго была драка фанатов обеих команд, в итоге два человека оказались в больнице с ножевыми ранениями.