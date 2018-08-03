Кокорин, Жирков и Маммана не вошли в заявку «Зенита» на 3-й раунд отбора ЛЕ
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Нападающий Александр Кокорин, полузащитник Юрий Жирков и защитник Эмануэль Маммана не включены в заявку
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Нападающий Александр Кокорин, полузащитник Юрий Жирков и защитник Эмануэль Маммана не включены в заявку
Кокорин, Жирков и Маммана восстанавливаются после травм. В список «А» попали 23 игрока:
вратари — Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;.
защитники — Александр Анюков, Евгений Чернов, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Эльмир Набиуллин, Луиш Нету, Игорь Смольников;.
полузащитники — Эрнани, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Роберт Мак, Кристиан Нобоа, Магомед Оздоев, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Олег Шатов;.
нападающие — Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Антон Заболотный.
«Зенит» в третьем отборочном раунде Лиги Европы сыграет с минским «Динамо». Первый матч пройдет 9 августа на чужом поле, ответный — 16 августа в Петербурге.