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14:17 (мск), источник: Р-Спорт

Кокорин, Жирков и Маммана не вошли в заявку «Зенита» на 3-й раунд отбора ЛЕ

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Нападающий Александр Кокорин, полузащитник Юрий Жирков и защитник Эмануэль Маммана не включены в заявку санкт-петербургского «Зенита» на третий квалификационный раунд футбольной Лиги Европы, сообщается на официальном сайте команды.

Источник: РИА "Новости"

Кокорин, Жирков и Маммана восстанавливаются после травм. В список «А» попали 23 игрока:

вратари — Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;.

защитники — Александр Анюков, Евгений Чернов, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Эльмир Набиуллин, Луиш Нету, Игорь Смольников;.

полузащитники — Эрнани, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Роберт Мак, Кристиан Нобоа, Магомед Оздоев, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Олег Шатов;.

нападающие — Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Антон Заболотный.

«Зенит» в третьем отборочном раунде Лиги Европы сыграет с минским «Динамо». Первый матч пройдет 9 августа на чужом поле, ответный — 16 августа в Петербурге.

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