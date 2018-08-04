Фанаты пражской «Спарты» забросали поле пивом и выбежали к игрокам

Во втором тайме после гола с пенальти в ворота чешской команды фанаты «Спарты» начали бросать на поле стаканы с пивом, а затем сами выбежали на газон. Судья остановил встречу, успокаивать фанатов пошли работники службы безопасности и некоторые игроки «Спарты».