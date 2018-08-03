Не только Слуцкий. Все российские тренеры в Лиге Европы
7 российских тренеров уже стартовали в Лиге Европы. До третьего раунда квалификации из них добрались четверо.
7 российских тренеров уже стартовали в Лиге Европы. До третьего раунда квалификации из них добрались четверо.
Одновременно с «Нарвой» сложил оружие и другой делегат небольшого прибалтийского государства в ЛЕ. Этот хотя бы один матч выиграл, пускай даже в известной степени проходной после гостевого «влёта» 0:3. Один мяч у исландского «Стьярнана» бронзовый призёр Мейстрилиги дома отквитал, да только и всего.
Куда успешнее сработал в еврокубке Ташуев. Солигорский «Шахтёр» под его командованием не только уверенно разобрался с валлийским «Коннасом» (две победы с преимуществом в пару мячей каждая), но и попил кровушки у
На первых порах немного непривычно было видеть коренного «армейца» Гришина во главе «Спартака», хоть бы даже и латвийского. Постепенно и он освоился в новом интерьере, и отношение к нему юрмальской публики начало меняться — с предсказуемо настороженного на более сердечное. В
Начало голландского приключения другого бывшего «армейца» выдалось поистине ярким и незабываемым: отыгрыш с «-2» в Румынии и победа дома над знаменитым коллегой Хаджи — даром что футболистом Георге снискал куда большую славу, чем тренером. Следующее испытание обещает быть для Слуцкого ещё более нервирующим. Если что, он в курсе, у кого навести справки о «Базеле» — не далее чем в прошлом сезоне с ним имел дело давний товарищ и преемник Леонида Викторовича в ЦСКА — Виктор Гончаренко. У того наверняка сохранилось обширное досье на эту команду.
36-летний тренер «Уфы» и поныне остаётся «мистером Икс» для широкой болельщицкой аудитории, но
Несколько дней принимает поздравления Андрей Талалаев. Заслужил! Российский тренер на рекордно длительный срок задержал «Пюник» в Европе — уже, считайте, на три этапа. «Вардар» и «Тобол» позади, впереди — «Маккаби» из
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