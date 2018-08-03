Не только Слуцкий. Все российские тренеры в Лиге Европы

Источник: РИА "Новости"

Адьям Кузяев («Нарва Транс», Эстония)

Кузяев-отец финишировал в турнире ещё до того, как Кузяев-сын (тот, который Далер) в нём стартовал. Первый квалификационный раунд Лиги Европы оказался одновременно и последним для «Нарвы Транс». Боснийский «Железничар» нанёс эстонцам два поражения с суммарным счётом 5:1. Впрочем, на позициях российского специалиста эта неудача не отразилась — было бы удивительно, завершись противостояние иначе: в своей истории «Нарва» не преодолела ни одного барьера Лиги Европы/Кубка УЕФА. Олимпийский принцип — главное не победа, а участие — ей должен быть особенно близок.

Сергей Францев («Нымме Калью», Эстония)

Одновременно с «Нарвой» сложил оружие и другой делегат небольшого прибалтийского государства в ЛЕ. Этот хотя бы один матч выиграл, пускай даже в известной степени проходной после гостевого «влёта» 0:3. Один мяч у исландского «Стьярнана» бронзовый призёр Мейстрилиги дома отквитал, да только и всего.

Сергей Ташуев («Шахтёр» С, Беларусь)

Куда успешнее сработал в еврокубке Ташуев. Солигорский «Шахтёр» под его командованием не только уверенно разобрался с валлийским «Коннасом» (две победы с преимуществом в пару мячей каждая), но и попил кровушки у соседей-поляков. «Леху» только в дополнительное время удалось дожать упрямых белорусских «горняков».

Александр Гришин («Спартак» Ю, Латвия)

На первых порах немного непривычно было видеть коренного «армейца» Гришина во главе «Спартака», хоть бы даже и латвийского. Постепенно и он освоился в новом интерьере, и отношение к нему юрмальской публики начало меняться — с предсказуемо настороженного на более сердечное. В детско-юношеском футболе Александр себя уже сполна реализовал — теперь осваивается во взрослом. «Црвене Звезде» в «квалифайне» Лиги чемпионов латвийцы уступили — зато «оторвались» на сан-маринцах в Лиге Европы. Всего одного забитого мяча красно-белым не хватило до двузначного числа (6:0 дома, 3:0 в гостях). На следующей стадии «Спартак» ждёт «прибалтийское дерби» с литовской «Судувой».

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Леонид Слуцкий («Витесс», Нидерланды)

Начало голландского приключения другого бывшего «армейца» выдалось поистине ярким и незабываемым: отыгрыш с «-2» в Румынии и победа дома над знаменитым коллегой Хаджи — даром что футболистом Георге снискал куда большую славу, чем тренером. Следующее испытание обещает быть для Слуцкого ещё более нервирующим. Если что, он в курсе, у кого навести справки о «Базеле» — не далее чем в прошлом сезоне с ним имел дело давний товарищ и преемник Леонида Викторовича в ЦСКА — Виктор Гончаренко. У того наверняка сохранилось обширное досье на эту команду.

Сергей Томаров («Уфа»)

36-летний тренер «Уфы» и поныне остаётся «мистером Икс» для широкой болельщицкой аудитории, но кое-каких успехов уже добился. Подробности матчей с «Домжале» забудутся, а фамилию человека, проведшего команду в третий квалификационный раунд Лиги Европы, клубная история в любом случае сохранит — ибо пионер, первопроходец.

Андрей Талалаев («Пюник», Армения)

Несколько дней принимает поздравления Андрей Талалаев. Заслужил! Российский тренер на рекордно длительный срок задержал «Пюник» в Европе — уже, считайте, на три этапа. «Вардар» и «Тобол» позади, впереди — «Маккаби» из Тель-Авива. Как тут не вспомнить про «пророка в своём отечестве»: на родине применения знаниям и навыкам квалифицированного специалиста после отставки из «Тамбова» почему-то не нашлось…