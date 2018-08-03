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17:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» призвал болельщиков не ехать на матч Лиги чемпионов с ПАОК из-за санкций УЕФА

«Спартак» в преддверии первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОК обратился к болельщикам.

Источник: Спорт-Экспресс

Как отмечается в сообщении красно-белых, в связи с наложенным наказанием УЕФА клуб настоятельно рекомендует не покупать билеты с рук и воздержаться от посещения стадиона в Салониках 8 августа.

Напомним, 31 мая контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрел дело о беспорядках, устроенных спартаковскими болельщиками в Бильбао во время проведения матча 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком» (2:1).

Московский клуб был наказан штрафом в размере 55 тысяч евро, а также запретом на продажу билетов болельщикам красно-белых на два гостевых матча и один условно с испытательным сроком — два года.

Обращение «Спартака»:

«Уважаемые поклонники красно-белых!

В преддверии матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК — “Спартак”, который пройдет 8 августа на стадионе “Тумба” в греческом городе Салоники, ФК “Спартак-Москва” считает необходимым напомнить вам о санкциях, наложенных на наш клуб со стороны УЕФА.

5 июня контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА вынесла наказание “Спартаку” за беспорядки, устроенные болельщиками в Бильбао во время проведения матча 1/16 финала Лиги Европы с “Атлетиком”. Наш клуб был наказан не только денежным штрафом, но и запретом на продажу билетов болельщикам красно-белых на два гостевых матча и один условно с испытательным сроком — два года.

Предстоящий матч с ПАОК — первый после вынесения этого вердикта. Принимающий клуб продает именные билеты только при предъявлении паспорта или других документов, удостоверяющих личность. Важно: для граждан России продажа не осуществляется! Кроме того, при входе на арену будут сверять документы с именем на билете. Поэтому мы настоятельно рекомендуем не покупать билеты с рук и воздержаться от посещения стадиона в Салониках во избежание новых, еще более серьезных санкций для клуба и болельщиков.

Ждем ваc на ответном матче, который пройдет на нашем стадионе 14 августа».

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