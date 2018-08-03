«Спартак» призвал болельщиков не ехать на матч Лиги чемпионов с ПАОК из-за санкций УЕФА
«Спартак» в преддверии первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОК обратился к болельщикам.
«Спартак» в преддверии первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОК обратился к болельщикам.
Как отмечается в сообщении
Напомним, 31 мая
Московский клуб был наказан штрафом в размере 55 тысяч евро, а также запретом на продажу билетов болельщикам
Обращение «Спартака»:
«Уважаемые поклонники
В преддверии матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК — “Спартак”, который пройдет 8 августа на стадионе “Тумба” в греческом городе Салоники, ФК “Спартак-Москва” считает необходимым напомнить вам о санкциях, наложенных на наш клуб со стороны УЕФА.
5 июня
Предстоящий матч с ПАОК — первый после вынесения этого вердикта. Принимающий клуб продает именные билеты только при предъявлении паспорта или других документов, удостоверяющих личность. Важно: для граждан России продажа не осуществляется! Кроме того, при входе на арену будут сверять документы с именем на билете. Поэтому мы настоятельно рекомендуем не покупать билеты с рук и воздержаться от посещения стадиона в Салониках во избежание новых, еще более серьезных санкций для клуба и болельщиков.
Ждем ваc на ответном матче, который пройдет на нашем стадионе 14 августа».