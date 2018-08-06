ФК «Зенит» и «Уфа» узнают возможных соперников по отборочному раунду плей-офф Лиги Европы

Источник: РИА "Новости"

«Уфа» на своем поле примет люксембургский «Прогресс» в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча пройдет на стадионе «Нефтяник» 9 августа и начнется в 17:00 мск (19:00 по уфимскому времени). На три часа позднее в этот же день на выезде «Зенит» сыграет против минского «Динамо». Ответные игры команд состоятся 14 и 16 августа соответственно.

Футбол Лига Европы 2018/2019 3-й отборочный раунд, 9.08.2018, 17:00 Уфа - Прогрес -

Российские клубы участвуют в пути представителей лиг еврокубка, поэтому на стадии плеф-офф команды не попадут на проигравших в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. После определения всех участников отборочного раунда плей-офф клубы будут разделены на корзины сеяных и несеяных команд, распределение зависит от места в рейтинге УЕФА. С большой долей вероятности «Зенит» и «Уфа» будут помещены в разные корзины, но между собой сыграть не смогут. Также согласно решению исполкома УЕФА, российские клубы не смогут попасть на украинские команды, с которыми они будут разведены в процессе жеребьевки.

Возможными соперниками «Зенита» и «Уфы» могут стать победители пар «Пюник» (Армения) — «Маккаби» (Израиль), «Штурм» (Австрия) — АЕК (Кипр), «Сарпсборг» (Норвегия) — «Риека» (Хорватия), «Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Бернли» (Англия), «Хапоэль» (Хайфа, Израиль) — «Аталанта» (Италия), «Генк» (Бельгия) — «Лех» (Польша), «Витесс» (Нидерланды) — «Базель» (Швейцария), «Норшелланн» (Дания) — «Партизан» (Сербия), «Хайберниан» (Шотландия) — «Мольде» (Норвегия), «Хайдук» (Хорватия) — «Стяуа» (Румыния), «Севилья» (Испания) — «Жальгирис» (Литва), «Сигма» (Чехия) — «Кайрат» (Казахстан), «Слован» (Словакия) — «Рапид» (Австрия), ЦСКА (Болгария) — «Копенгаген» (Дания), «Олимпиакос» (Греция) — «Люцерн» (Швейцария), «Рейнджерс» (Шотландия) — «Марибор» (Словения), «Тренчин» (Словакия) — «Фейеноорд» (Нидерланды), «Ягеллония» (Польша) — «Гент» (Бельгия), «Спартак Суботица» (Сербия) — «Брондбю» (Дания), «Бешикташ» (Турция) — ЛАСК (Австрия), «Аполлон» (Кипр) — «Динамо- Брест» (Белоруссия) и «Лейпциг» (Германия) — «Университатя» (Румыния).

Футбол Лига Европы 2018/2019 3-й отборочный раунд, 9.08.2018, 20:00 Динамо Мн - Зенит -

Еще 10 игровых пар в Лиге Европы участвуют в пути чемпионов, поэтому на стадии квалификационного раунда плей- офф к ним присоединятся шесть проигравших команд в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. В Лиге Европы сыграют пары «Лудогорец» (Болгария) — «Зриньски» (Босния и Герцеговина), «Легия» (Польша) — «Дюделанж» (Люксембург), «Алашкерт» (Армения) — ЧФР (Румыния), «Олимпия» (Словения) — ХИК (Финляндия), «Шериф» (Молдавия) — «Валюр» (Исландия), «Корк Сити» (Ирландия) — «Русенборг» (Норвегия), «Спартак» (Латвия) — «Судува» (Литва), «Нью-Сейнтс» (Уэльс) — «Мидтьюлланн» (Дания), «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) — АПОЭЛ (Кипр) и «Торпедо» (Кутаиси, Грузия) — «Кукеси» (Албания). К ним присоединятся проигравшие пар Лиги чемпионов «Селтик» (Шотландия) — АЕК (Греция), «Зальцбург» (Австрия) — «Швендия» (Македония), «Црвена Звезда» (Сербия) — «Спартак» (Словакия), «Карабах» (Азербайджан) — БАТЭ (Белоруссия), «Астана» (Казахстан) — «Динамо» (Загреб, Хорватия) и «Мальме» (Швеция) — «Види» (Венгрия).

«Спартак» уже знает возможных соперников в ЛЧ

Перед жеребьевкой матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов уже известны сеяные и несеяные клубы. Россию на этой стадии будет представлять только московский «Спартак», который участвует в пути представителей лиг.

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов «Спартак» 8 августа на выезде сыграет против греческого ПАОКа. Ответная игра пройдет в Москве 14 августа. Эта пара команд вместе с парой «Стандарт» (Бельгия) — «Аякс» (Нидерланды) попала в несеяную корзину, потому клубы не смогут сыграть между собой в раунде плей-офф.

В сеяной корзине оказались пары «Бенфика» (Португалия) — «Фенербахче» (Турция) и «Славия» (Чехия) — «Динамо» (Киев, Украина).

Поскольку согласно решению УЕФА, российские и украинские клубы разводятся во время жеребьевки, то «Спартак» в случае победы над ПАОКом будет играть в квалификационном раунде плей-офф против победителя пары «Бенфика» — «Фенербахче».

В пути чемпионов Лиги чемпионов с жеребьевкой не так все понятно. В корзину сеяных клубов вошли пары «Селтик» — АЕК (Греция), «Зальцбург» — «Швендия», «Астана» — «Динамо» (Загреб, Хорватия), а также голландский ПСВ, уже ожидающий своего соперника. Среди несеяных оказались «Црвена Звезда» — «Спартак» (Словакия), «Карабах» — БАТЭ, «Мальмё» — «Види» и швейцарский «Янг Бойз».