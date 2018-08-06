Загребское «Динамо» заранее прибыло в Астану на матч Лиги чемпионов
Хорватский клуб «Динамо» Загреб прибыл в Астану, где завтра сыграет с одноименным клубом в рамках первого матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, сообщает Prosports.kz.
Хорватский клуб «Динамо» Загреб прибыл в Астану, где завтра сыграет с одноименным клубом в рамках первого матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, сообщает Prosports.kz.
Об этом загребский клуб сообщил в Инстаграм.
Матч пройдет 7 августа в столице и начнется в 20:00 по времени Астаны. Ответная встреча намечена на 14 августа в Загребе.
Напомним, ранее «Астана» по сумме двух матчей прошла датский «Мидтьюлланд» (2:1), а «Динамо» уверенно разобралось с «Хапоэлем» (Беэр-Шева) (7:2).