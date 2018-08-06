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08:35 (мск), источник: Vesti.kz

Определились потенциальные соперники «Астаны» в раунде плей-офф Лиги чемпионов

Победитель этой стадии выходит в групповой этап турнира.

Сегодня, 6 августа, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Раунд плей-офф Лиги чемпионов разбит на два пути. Восемь команд пойдут по Пути чемпионов, куда попала «Астана», где к шести победителям третьего отборочного раунда добавятся две новые команды. На Пути представителей лиг дорогу продолжат четыре победителя третьего отборочного раунда.

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За выход в раунд плей-офф «Астана» поборется с загребским «Динамо». Первый матч в рамках третьего отборочного раунда Лиги чемпионов команды проведут 7 августа в Казахстане, а ответный — 14-го числа в Хорватии.

В случае прохода в следующую стадию турнира «Астана» может встретиться со следующими соперниками: «Янг Бойз» (Швейцария) и победители пар «Карабах» (Азербайджан) — БАТЭ (Беларусь), «Мальме» (Швеция) — «Види» (Венгрия) и «Црвена Звезда» (Сербия) — «Спартак» Трнава (Словакия).

Первые игры раунда плей-офф Лиги чемпионов состоятся 21/22 августа, ответные — 28/29 августа. Победители выйдут в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА, жеребьевка которой состоится 30 августа в Монако. Шесть команд, проигравших в третьем отборочном раунде, продолжат борьбу на групповом этапе Лиги Европы УЕФА.

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