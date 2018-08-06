Кирьяков: Нынешний «Спартак» явно недотягивает до уровня Лиги чемпионов

— Пока, на сегодняшний момент, скажу, что «Спартак» явно недотягивает до уровня Лиги чемпионов. Честно говоря, еще не видел ПАОК, но если судить по тому, что о нем рассказывают, то команда очень серьезного уровня, ставит перед собой большие цели. Ну и тот факт, что они на выезде обыграли швейцарский «Базель», говорит сам за себя. Серьезный соперник. Думаю, еще есть немного времени, чтобы подготовиться к игре и изучить соперника. «Спартак» всегда ставит перед собой самые высокие цели, но сейчас форма команды немного вызывает опасения. До топ-кондиций пока недотягивают, — цитирует Кирьякова Rusfootball.