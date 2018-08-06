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08:56 (мск), источник: Sports.kz

Наставник загребского «Динамо» оценил уровень «Астаны» и назвал ее главное преимущество

Главный тренер загребского «Динамо» Ненад Бьелица прокомментировал предстоящий первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА против столичной «Астаны», сообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на Sportarena.hr.

— Команда находится в хорошей форме, только один игрок травмирован и остался в Загребе. Футбол на искусственном покрытии — это другой вид спорта, но это не оправдание для нас. Мы много раз играли на таких полях. Все же, это будет преимуществом для «Астаны».

Наша цель — это групповой этап Лиги Чемпионов УЕФА. Это наша мечта. Надеемся добиться нужного результата во вторник. Думаю, что «Астана» по сравнению с «Хапоэль Беэр-Шава» чуть хуже в атаке, но гораздо лучше в обороне. Противник не дает много шансов, у них хорошие фланговые игроки и центр поля. Нам надо быть сосредоточенными с первой до последней минуты матча, чтобы добиться результата в «Астане», — сказал Бьелица.

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