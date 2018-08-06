Тренер «Динамо»: Нам не повезло с соперником в Лиге чемпионов. У «Астаны» есть преимущество

«Мы всегда ожидаем хороший результат. Для нас это победа. Знаем, что в Астане нелегко победить. Но мы верим в себя и верим в положительный результат, чтобы пройти в следующий раунд.
Будете разочарованы, но нападающий Ариян Адеми приехал в Казахстан. Защитник Филип Бенкович не приехал. Но у нас есть и другие игроки, которые могут играть.
Мы не думаем, что нам повезло с соперником. «Астана» — очень хороший клуб, опытная команда. Так что мы ожидаем тяжелый матч. Но верим, что пройдем в следующий раунд.
Нас устроит любой результат, который позволит выйти в следующий раунд. Мы не часто играем на искусственном поле, посмотрим, станет ли для нас это проблемой.
Будет тяжело победить здесь. Мы знаем, что «Астана» имеет преимущество. Но мы верим, что у нас есть шанс выиграть, — сказал Белица на пресс-конференции.
Напомним, первый матч между «Астаной» и «Динамо» пройдет 7 августа в столице Казахстана, а ответный — 14 августа в Загребе. Победитель противостояния выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов, где поборется за выход в групповую стадию.