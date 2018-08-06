Алексей Бага: Невыход в раунд плей-офф Лиги чемпионов будет для БАТЭ неудачным результатом. Наша задача проходить дальше

«Карабах» по зубам вашей команде?
Очень сильная и опытная команда, несколько раз играла в группе еврокубов. Очень качественно работает там Гурбан Гурбанов. Понимаем, с кем будем играть. Шансы равны.
На прошлой неделе команда летела в Финляндию, а теперь в Азербайджан…
К подобным длинным перелетам мы готовы. Это для нас не проблема.
Матчи с ХИКом не были столь удачными в игровом плане. Это проблемы с мотивацией, или это все, на что способен БАТЭ?
Ни то, не другое. Мы имели подавляющие преимущество на своем поле, но не смогли забить, а на выезде забили два мяча и все решили.
Капитан «Карабаха» Рашад Садыхов заявил, что проведение первого матча в Баку является преимуществом для БАТЭ.
Трудно сказать. У нас есть опыт проведения стартовых матчей, как дома, так и в гостях. Но трудно не согласится с таким опытном капитаном, как Рашад Садыхов.
Какие матчи Лиги чемпионов прошлого сезона вы смотрели?
Против какого «Карабаха» не хотели бы играть?
Надо понимать, что они играли в сильнейшем турнире, против топовых команд. Они проделали большую работу и достойно смотрелись.
Какой результат вас устроит?
Тяжело говорить о результате. Мы играем на выезде с сильной командой, и любой положительный результат устроит нас.
Если «Карабах» не пройдет, то для нас это будет неудачей, а как для вас?
В принципе, и для нас это будет неудачным результатом. Перед нами стоит задача проходить дальше. Мы понимаем, с кем нам предстоит сыграть.
Победитель этой пары сыграет в следующем раунде с ПСВ. Это не уменьшает мотивацию перед предстоящими встречами?
Слишком рано об этом говорить. Я предпочитаю говорить о «Карабахе», — цитирует Багу azerisport.com.
Матч «Карабах» — БАТЭ пройдет в Багу 7 августа. Начало — в 20.00.