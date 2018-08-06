Алексей Бага: Невыход в раунд плей-офф Лиги чемпионов будет для БАТЭ неудачным результатом. Наша задача проходить дальше

Источник: РИА "Новости"

«Карабах» по зубам вашей команде?

Очень сильная и опытная команда, несколько раз играла в группе еврокубов. Очень качественно работает там Гурбан Гурбанов. Понимаем, с кем будем играть. Шансы равны.

На прошлой неделе команда летела в Финляндию, а теперь в Азербайджан…

К подобным длинным перелетам мы готовы. Это для нас не проблема.

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Матчи с ХИКом не были столь удачными в игровом плане. Это проблемы с мотивацией, или это все, на что способен БАТЭ?

Ни то, не другое. Мы имели подавляющие преимущество на своем поле, но не смогли забить, а на выезде забили два мяча и все решили.

Капитан «Карабаха» Рашад Садыхов заявил, что проведение первого матча в Баку является преимуществом для БАТЭ.

Трудно сказать. У нас есть опыт проведения стартовых матчей, как дома, так и в гостях. Но трудно не согласится с таким опытном капитаном, как Рашад Садыхов.

Какие матчи Лиги чемпионов прошлого сезона вы смотрели?

Все матчи смотрел.

Против какого «Карабаха» не хотели бы играть?

Надо понимать, что они играли в сильнейшем турнире, против топовых команд. Они проделали большую работу и достойно смотрелись.

Какой результат вас устроит?

Тяжело говорить о результате. Мы играем на выезде с сильной командой, и любой положительный результат устроит нас.

Если «Карабах» не пройдет, то для нас это будет неудачей, а как для вас?

В принципе, и для нас это будет неудачным результатом. Перед нами стоит задача проходить дальше. Мы понимаем, с кем нам предстоит сыграть.

Победитель этой пары сыграет в следующем раунде с ПСВ. Это не уменьшает мотивацию перед предстоящими встречами?

Слишком рано об этом говорить. Я предпочитаю говорить о «Карабахе», — цитирует Багу azerisport.com.