Представление «Хиберниана» и «Мольде» — возможных соперников «Зенита» в Лиге Европы

Источник: AP 2018

«Зенит», ставший пятым по итогам чемпионата России прошлого сезона, стартует в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда. Сине-бело-голубые сыграют с минским «Динамо» 9 августа на выезде и 16-го в России.

Встречи «Хиберниана» и «Мольде» также пройдут 9 и 16 августа. Матчи раунда плей-офф состоятся 23 и 30 августа, победители этой стадии выйдут в групповой этап Лиги Европы.

«Хиберниан» рвется в группу

«Хиберниан» был основан в 1875 году, клуб проводит домашние матчи на стадионе «Истер Роуд» в Эдинбурге, который вмещает почти 20500 зрителей. Клуб четыре раза становился чемпионом Шотландии, но в последний раз это произошло в 1952 году, три раза выигрывал Кубок страны, в том числе в 2016 году.

Клуб принял участие в первом розыгрыше Кубка европейских чемпионов в сезоне-1955/56 и дошел до полуфинала, однако в дальнейшем стартовал в основном в уже не существующем Кубке Ярмарок и Кубке УЕФА (предшественник Лиги Европы), неизменно завершая борьбу в начальных раундах. В последний раз «Хиберниан» стартовал в еврокубках в сезоне-2016/17 и уступил во втором отборочном раунде датскому «Брондбю».

В прошлом сезоне столичный клуб стал четвертым по итогам чемпионата страны. Лучшим бомбардиром команды стал швейцарский нападающий Флориан Камбери, который отметился 9 голами в 14 матчах.

Команду возглавляет бывший полузащитник сборной Северной Ирландии Нил Леннон. К 47 годам специалист успел поработать в «Селтике», с которым трижды за пять лет выиграл чемпионат страны и дважды Кубок, а также вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В 2014—2016 тренер работал с английским «Болтоном», не добившись успеха. Лидером команды является 29-летний нигерийский центральный защитник Эфе Эмброуз, который работал вместе с Ленноном в «Селтике».

Клуб из Эдинбурга уже успел пройти два раунда квалификации: в первом команда Леннона разгромила «Рунавик» с Фарерских островов (6:1 дома, 6:4 в гостях) и греческий «Астерас» (3:2 дома и 1:1 в гостях). В воскресенье команда стартовала в чемпионате страны домашней победой над клубом «Мазеруэлл» со счетом 3:0.

Команда Сульшера

«Мольде» из одноименного города был основан в 1911 году, но главные успехи команды пришлись на последние годы, после того как команду в 2011-м возглавил бывший нападающий сборной Норвегии и английского «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер. В первый же год он привел клуб к первому в истории чемпионству и после этого делал это еще дважды — в 2012 и 2014 годах. Еще два раза «Мольде» завоевал Кубок страны (2013, 2014).

«Мольде» один раз в истории стартовал на групповом этапе Лиги чемпионов — в сезоне-1999/00. После прихода Сульшера команда трижды не смогла пройти квалификацию главного клубного турнира. В Лиге Европы клуб стартовал впервые с сезона-2015/16, когда команда смогла выйти из группы с турецким «Фенербахче», голландским «Аяксом» и шотландским «Селтиком», а в 1/16 финала проиграла испанской «Севилье».

Чемпионат Норвегии проводится в рамках календарного года, право стартовать в Лиге Европы в текущем сезоне команда получила по итогам чемпионата 2017 года, в котором стала второй (54 очка) после «Русенборга» (61). В первом раунде «Мольде» обыграл североирландский «Гленавон» (1:2 в гостях и 5:1 дома), во втором — албанский «Лячи» (3:0 дома, 2:0 в гостях). За 13 туров до конца чемпионата страны команда располагается на четвертой строчке, в шести очках от лидирующего «Русенборга».

Главной ударной силой команды является 18-летний нападающий Эрлинг Холанд, на счету которого 8 голов в 15 матчах в текущем году. По информации СМИ, юный талант уже до конца лета может оказаться в «Манчестер Юнайтед».