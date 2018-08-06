Финалисту чемпионата мира-2018 посоветовали присмотреться к игроку «Астаны»

Сборная Хорватии этим летом дошла до финала чемпионата мира-2018, в котором со счетом 2:4 уступила Франции.

«Томасов — очень хороший игрок. Мы рады, что он представляет здесь хорватский футбол. Ничего не мешает ему играть в сборной Хорватии. Он чуть-чуть постарше, но если тренер решит его привлечь, он сможет играть», — сказал Бьелица на пресс-конференции перед матчем с «Астаной».

О Томасове высказался и защитник «Динамо» Марин Леовац. Футболисты в сезоне 2014/15 играли вместе с «Риеке».

«Он — быстрый и хороший футболист. Томасов может забить гол из любой позиции», — отметил Леовац.

Отметим, что Томасов свой единственный матч за сборную провел в 2013 году, когда вышел на замену в товарищеском матче с Южной Кореей. В «молодежке» он играл вместе с Марио Манджукичем, Деяном Ловреном и Домагоем Видой, которые на ЧМ-2018 были футболистами основного состава.