Финалисту чемпионата мира-2018 посоветовали присмотреться к игроку «Астаны»
Главный тренер загребского «Динамо» Ненад Бьелица оценил шансы хорватского полузащитника «Астаны» Марина Томасова на вызов в сборную, передает корреспондент Vesti.kz.
Главный тренер загребского «Динамо» Ненад Бьелица оценил шансы хорватского полузащитника «Астаны» Марина Томасова на вызов в сборную, передает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Хорватии этим летом дошла до финала чемпионата мира-2018, в котором со счетом 2:4 уступила Франции.
«Томасов — очень хороший игрок. Мы рады, что он представляет здесь хорватский футбол. Ничего не мешает ему играть в сборной Хорватии. Он
О Томасове высказался и защитник «Динамо» Марин Леовац. Футболисты в сезоне 2014/15 играли вместе с «Риеке».
«Он — быстрый и хороший футболист. Томасов может забить гол из любой позиции», — отметил Леовац.
Отметим, что Томасов свой единственный матч за сборную провел в 2013 году, когда вышел на замену в товарищеском матче с Южной Кореей. В «молодежке» он играл вместе с Марио Манджукичем, Деяном Ловреном и Домагоем Видой, которые на ЧМ-2018 были футболистами основного состава.
Загребское «Динамо» и «Астана» — соперники по третьему отборочному раунду Лиги чемпионов. Первый матч команды проведут завтра, 7 августа, в Астане — игра начнется в 20:00 по местному времени. Ответная встреча пройдет через неделю в Хорватии.