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19:07 (мск), источник: Vesti.kz

Финалисту чемпионата мира-2018 посоветовали присмотреться к игроку «Астаны»

Главный тренер загребского «Динамо» Ненад Бьелица оценил шансы хорватского полузащитника «Астаны» Марина Томасова на вызов в сборную, передает корреспондент Vesti.kz.

Сборная Хорватии этим летом дошла до финала чемпионата мира-2018, в котором со счетом 2:4 уступила Франции.

«Томасов — очень хороший игрок. Мы рады, что он представляет здесь хорватский футбол. Ничего не мешает ему играть в сборной Хорватии. Он чуть-чуть постарше, но если тренер решит его привлечь, он сможет играть», — сказал Бьелица на пресс-конференции перед матчем с «Астаной».

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О Томасове высказался и защитник «Динамо» Марин Леовац. Футболисты в сезоне 2014/15 играли вместе с «Риеке».

«Он — быстрый и хороший футболист. Томасов может забить гол из любой позиции», — отметил Леовац.

Отметим, что Томасов свой единственный матч за сборную провел в 2013 году, когда вышел на замену в товарищеском матче с Южной Кореей. В «молодежке» он играл вместе с Марио Манджукичем, Деяном Ловреном и Домагоем Видой, которые на ЧМ-2018 были футболистами основного состава.

Загребское «Динамо» и «Астана» — соперники по третьему отборочному раунду Лиги чемпионов. Первый матч команды проведут завтра, 7 августа, в Астане — игра начнется в 20:00 по местному времени. Ответная встреча пройдет через неделю в Хорватии.

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