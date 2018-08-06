Представление «Рейнджерс» и «Марибора» — возможных соперников «Уфы» в Лиге Европы
МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в понедельник провел жеребьевку раунда
МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в понедельник провел жеребьевку раунда
Чтобы сыграть в раунде
«Рейнджерс» в прошлом сезоне занял третье место в чемпионате Шотландии, пропустив вперед «Селтик» и «Абердин». В Шотландии «Рейнджерс» является самым титулованным клубом — команда побеждала в национальном чемпионате 54 раза и 33 раза завоевывала Кубок страны. В 1972 году «Рейнджерс» завоевал Кубок обладателей кубков УЕФА.
Главным тренером команды является известный в прошлом футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард. Специалист в прошлом сезоне тренировал молодежную команду «Ливерпуля», с которой в Юношеской лиге УЕФА играл против московского «Спартака». В двух матчах англичане под руководством Джеррарда проиграли на выезде со счетом 1:2 и победили на своем поле со счетом 2:0. «Рейнджерс» в 2008 году в финале Кубка УЕФА встречался с
«Рейнджерс» был основан в 1872 году и является одним из старейших футбольных клубов чемпионата Шотландии. Команда проводит свои домашние матчи на стадионе «Айброкс», которые вмещает более 50 тыс. зрителей.
В нынешнем розыгрыше еврокубка шотландская команда прошла македонский «Шкупи» (2:0, 0:0) и хорватский «Осиек» (1:0, 1:1). В чемпионате Шотландии «Рейнджерс» на данный момент провел только одну игру, в которой сыграл вничью с «Абердином» со счетом 1:1.
Состав «Рейнджерс» в этом году сильно обновился. Клуб пополнился несколькими новичками, среди которых бывший защитник «Ливерпуля» Джон Флэнаган и канадский полузащитник Скотт Арфилд, проведший больше 300 игр в чемпионате Англии за разные команды.
Основной угрозой в нападении «Рейнджерс» является колумбийский форвард Альфредо Морелос. 22-летний нападающий провел за шотландский клуб 35 матчей, в которых забил 14 голов.
В прошлом сезоне «Марибор» занял второе место в чемпионате Словении, пропустив вперед «Олимпию» из Любляны. Возможный соперник «Уфы» является самым успешным клубом в словенской истории: «Марибор» 14 раз становился чемпионом страны и девять раз завоевывал Кубок Словении. Клуб был основан в 1960 году и представляет второй по значимости город страны, расположенный на ее
Ранее «Марибор» трижды выходил в групповой турнир Лиги чемпионов — в 1999, 2014 и 2017 годах, а в 2014 году пробился в 1/16 финала Лиги Европы. В 2013 году «Марибор» сыграл с «Рубином» в групповой стадии Лиги Европы (2:5, 1:1). В прошлом сезоне словенский клуб играл на групповом этапе Лиги чемпионов против московского «Спартака» и отобрал у россиян четыре очка, дважды сыграв вничью со счетом 1:1.
«Марибор» начал выступление в нынешнем розыгрыше Лиги Европы с первого квалификационного раунда, преодолев сопротивление албанского «Партизани» (1:0, 2:0) и грузинской «Чихуры» (0:0, 2:0). В текущем сезоне словенский клуб провел три матча в чемпионате страны, два из которых выиграл и в одном сыграл вничью, и занимает первое место в турнирной таблице. Главный тренер команды — 50-летний Дарко Миланич, который выиграл с «Марибором» пять чемпионских титулов.
Главным игроком обороны «Марибора» является 34-летний Марко Шулер, сыгравший 39 матчей за сборную Словении, в том числе и на чемпионате мира 2010 года в ЮАР. В «Мариборе» выступают в основном футболисты из бывшей Югославии, однако капитаном является 33-летний бразильский форвард Маркос Таварес, который выступает за команду уже больше 10 лет.