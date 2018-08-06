Представление «Рейнджерс» и «Марибора» — возможных соперников «Уфы» в Лиге Европы

Источник: AP 2018

Чтобы сыграть в раунде плей-офф «Уфа» должна победить в двухматчевом противостоянии третьего квалификационного раунда люксембургский «Прогрес», игры с которым пройдут 9 и 14 августа. Первый матч раунда плей-офф Лиги Европы состоится 23 августа, ответный — 30 августа.

Под руководством Стивена Джеррарда

«Рейнджерс» в прошлом сезоне занял третье место в чемпионате Шотландии, пропустив вперед «Селтик» и «Абердин». В Шотландии «Рейнджерс» является самым титулованным клубом — команда побеждала в национальном чемпионате 54 раза и 33 раза завоевывала Кубок страны. В 1972 году «Рейнджерс» завоевал Кубок обладателей кубков УЕФА.

Главным тренером команды является известный в прошлом футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард. Специалист в прошлом сезоне тренировал молодежную команду «Ливерпуля», с которой в Юношеской лиге УЕФА играл против московского «Спартака». В двух матчах англичане под руководством Джеррарда проиграли на выезде со счетом 1:2 и победили на своем поле со счетом 2:0. «Рейнджерс» в 2008 году в финале Кубка УЕФА встречался с санкт-петербургским «Зенитом», где проиграл со счетом 0:2.

«Рейнджерс» был основан в 1872 году и является одним из старейших футбольных клубов чемпионата Шотландии. Команда проводит свои домашние матчи на стадионе «Айброкс», которые вмещает более 50 тыс. зрителей.

«Рейнджерс» не проходил дальше третьего квалификационного раунда Лиги Европы с 2011 года, когда клуб дошел до раунда плей-офф, но проиграл голландскому ПСВ (0:1, 0:0).

В нынешнем розыгрыше еврокубка шотландская команда прошла македонский «Шкупи» (2:0, 0:0) и хорватский «Осиек» (1:0, 1:1). В чемпионате Шотландии «Рейнджерс» на данный момент провел только одну игру, в которой сыграл вничью с «Абердином» со счетом 1:1.

Состав «Рейнджерс» в этом году сильно обновился. Клуб пополнился несколькими новичками, среди которых бывший защитник «Ливерпуля» Джон Флэнаган и канадский полузащитник Скотт Арфилд, проведший больше 300 игр в чемпионате Англии за разные команды.

Основной угрозой в нападении «Рейнджерс» является колумбийский форвард Альфредо Морелос. 22-летний нападающий провел за шотландский клуб 35 матчей, в которых забил 14 голов.

Бывший соперник «Спартака»

В прошлом сезоне «Марибор» занял второе место в чемпионате Словении, пропустив вперед «Олимпию» из Любляны. Возможный соперник «Уфы» является самым успешным клубом в словенской истории: «Марибор» 14 раз становился чемпионом страны и девять раз завоевывал Кубок Словении. Клуб был основан в 1960 году и представляет второй по значимости город страны, расположенный на ее северо-востоке. Домашний стадион команды «Людски врт» рассчитан всего на 12,5 тыс. зрителей и печально известен футболистам сборной России, которые под руководством Гуса Хиддинка в 2009 году уступили здесь словенцам путевку на чемпионат мира.

Ранее «Марибор» трижды выходил в групповой турнир Лиги чемпионов — в 1999, 2014 и 2017 годах, а в 2014 году пробился в 1/16 финала Лиги Европы. В 2013 году «Марибор» сыграл с «Рубином» в групповой стадии Лиги Европы (2:5, 1:1). В прошлом сезоне словенский клуб играл на групповом этапе Лиги чемпионов против московского «Спартака» и отобрал у россиян четыре очка, дважды сыграв вничью со счетом 1:1.

«Марибор» начал выступление в нынешнем розыгрыше Лиги Европы с первого квалификационного раунда, преодолев сопротивление албанского «Партизани» (1:0, 2:0) и грузинской «Чихуры» (0:0, 2:0). В текущем сезоне словенский клуб провел три матча в чемпионате страны, два из которых выиграл и в одном сыграл вничью, и занимает первое место в турнирной таблице. Главный тренер команды — 50-летний Дарко Миланич, который выиграл с «Марибором» пять чемпионских титулов.

Самой громкой фамилией в составе нынешнего «Марибора» является 22-летний форвард Лука Захович, чей отец Златко Захович является одним из лучших игроков в истории словенского футбола. Сейчас Златко Захович — спортивный директор «Марибора».