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19:20 (мск), источник: ТАСС

Матч Лиги Европы «Прогрес» — «Уфа» в Люксембурге посетят около двух тысяч зрителей

МОСКВА, 6 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы по футболу между люксембургским «Прогресом» из Нидеркорна и «Уфой» посетят около двух тысяч человек. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор «Прогреса» Томас Гильгеманн.

Источник: РИА "Новости"

Матч «Прогрес» — «Уфа» пройдет 14 августа, несмотря на то, что «Уфа» 13 августа должна провести матч чемпионата России с «Краснодаром». Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил ТАСС, что назначил на 14-е число этот поединок, учитывая, что стадион «Жози Бартель», на котором пройдет игра, в четверг примет еще один матч этой стадии между «Дюделанжем» и польской «Легией».

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3-й отборочный раунд, 14.08.2018, 19:00
Прогрес
-Уфа-

В первом матче «Прогрес» и «Уфа» сыграют в России 9 августа. Гильгеманн сообщил, что «Прогрес» не будет меняться датами проведения игры с российским клубом.

«Одной из причин отказа является то, что у нас уже куплены билеты в Россию. Команда отправится в Уфу уже сегодня вечером, сначала мы летим до Стамбула, после чего отправляемся в столицу Башкирии, где будем завтра в семь утра по местному времени», — сказал Гильгеманн.

«Что касается второй причины, то это празднование 99-летия клуба, — продолжил собеседник агентства. — Для нас это является знаковым событием, мы провели активную работу в плане подготовки и организации праздника, многие болельщики нас просто не поймут, если мы поменяемся датами в такой замечательный для клуба день. На стадионе ожидается около двух тысяч болельщиков, что составляет практически половину города Нидеркорн».

«Уфа» в случае победы в третьем квалификационном раунде Лиги Европы над «Прогресом» сыграет в раунде плей-офф квалификации с сильнейшим в противостоянии «Рейнджерс» (Шотландия) — «Марибор» (Словения).

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