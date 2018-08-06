Модрич, война и 15 чемпионств. Что нужно знать знать о сопернике «Астаны» по Лиге чемпионов
На пути «Астаны» в Лиге чемпионов появился новое серьезное препятствие. За выход в
На пути «Астаны» в Лиге чемпионов появился новое серьезное препятствие. За выход в
Соперник серьезный, господствующий во внутреннем чемпионате своей страны и воспитавший не мало звезд мировой величины. Подробности — в материале Vesti.kz.
Особо активно тема трансферной успешности и выпуске мировых звезд местной Академией «Динамо» обсуждалась во время проведения чемпионата мира в России. В прессе то и дело поднимались не только архивные данные клуба, но и выдержки из интервью функционеров.
Сборная Хорватия в этом году смогла дойти до финала ЧМ, где хоть и уступила французам, но установила личный рекорд в виде серебряных медалей. Большую же часть основы хорватской «дрим тим» составили воспитанники клуба из Загреба.
«Динамо» воспитал не одну звезду мирового уровня. Но в команде суперигрок долго не задерживается — его продают в большие клубы. Это расстраивает местных фанатов — на уровне еврокубков загребские футболисты особо не шумят, но хотелось бы.
Однако, именно благодаря успешным в финансовом плане продажам, «Динамо» живет. С 2007 года клуб выручил более 200 миллионов евро. За переход Марко Пьяца в «Ювентус — 23 миллиона евро, за Луку Модрича в «Тоттенхэм» — 21 миллион, за Ведрана Чорлуку в «Манчестер Сити» — 13 миллионов и так далее.
Это далеко не весь список имен, ставших впоследствии ключевыми в рамках мирового футбола. Марио Манджукич, Матео Ковачич, Деян Ловрен, Домагой Вида, Ален Халилович — хоть и не все выпускники академии «Динамо», но
В целом же их личная академия числится в числе лучших в мире. При этом она имеет свои особенности, индивидуальные, которые позволяют конвейером поставлять на европейский рынок добротных футболистов.
На уровне Хорватии «Динамо» обладает статусом практически монополиста. История клуба насчитывает 15 побед в чемпионате страны с момента обретения независимости в 1991 году и счету 12 побед в Кубке. Еще четырежды «Динамо» побеждал в Суперкубке страны.
Гегемония в главной лиге Хорватии позволяет команде практически ежегодно участвовать в еврокубках. Только вот редко их путь в главных турнирах приводит в групповую стадию. Да и то, когда удавалось, особых лавров коллектив не снискал. И
По своему прославляют «Динамо» и ультрас. Фанатская группировка клуба носит название Bad Blue Boys (BBB), которая играет не последнюю роль на европейской сцене. К тому же, страстные болельщики «Динамо» считаются одними из самых опасных.
Представители BBB не только активно поддерживают любимую команду, но и принимали участие в истории независимой Хорватии. В частности, фанаты входили в армию, боровшуюся за суверенитет, участвовали в боевых операциях. К слову, буквально с их подачи и началась война.
Случилось это 13 мая 1990 года. На родном стадионе «Максимир» загребский клуб принимал сербскую «Црвену Звезда». И во время матча произошли просто ужасные события. В Загреб прибыли более трех тысяч фанатов из Белграда. Мелкие стычки происходили по всему городу, апогеем которых стало именно игровое время.
Ультрас «Црвены Звезды» напали с ножами и nhb, eyysvb стульями на фанатов «Динамо». В свою очередь, убрав заслон из сотрудников полиции, представители BBB смогли нанести ответную атаку. Столкновение длилось более часа. В итоге пострадали сотни людей, а стадиону был нанесен огромный ущерб. Именно этот инцидент ускорил приближение войны.
А героем Хорватии в тот кровавый день стал игрок «Динамо» Звонимир Бобан. Футболист нанес удар полицейскому, который избивал болельщика загребского клуба.
В общем, «Астане» предстоит сразиться с командой, обладающей индивидуальным колоритом. Модричей и Манджукичей в данным момент в составе нет, но мальчиком для битья «Динамо» точно не будет. В предыдущем раунде ЛЧ чемпион Хорватии выбил израильский «Хапоэль» из
Напомним, первый матч между «Астаной» и «Динамо» пройдет 7 августа в столице Казахстана, а ответный — 14 августа в Загребе.