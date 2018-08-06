Главный тренер «Карабаха»: БАТЭ уже не тот? Если борисовчане на этом уровне, то нет смысла говорит о них что-то плохое

Завтра выйдем на важный матч. Соперник опытен и стабильно выступает на высоком уровне в последние годы. У них есть свой стиль игры, и они умеют играть на результат. Завтра нам будет непросто. Мы неплохо подошли к этому матчу. Первая игра поможет еще лучше узнать соперника. Очень важно сыграть без ошибок.

Какие трудности может создать соперник?

БАТЭ довольно дисциплинированно играет, умеет правильно действовать в обороне. Даже когда мяч вводят с аута, они знают, что и как делать. Каждый игрок команды знает, что надо делать на поле.

«Карабах» в последние сезоны прибавляет в игре. Насколько команда чувствует себя лучше перед пятым матчем в Лиге чемпионов?

Нужно еще время. Не все игроки вовремя к нам присоединились и не все набрали форму.

Для нас поражение «Карабаха» станет сюрпризом, о чем сегодня заявил главный тренер БАТЭ. Что вы думаете по этому поводу?

Лучше не буду обращать внимание. Каждый готовится к соперникам по-разному. В стане «Кукеси» высказывались по-другому, давили на соперника. Лучше иногда не реагировать на слова.

Какая задача стоит перед командой на завтрашний матч?

Мы постараемся не проиграть, но желательно победить. Также важно не пропускать. Мы можем выиграть в первом матче, но проиграть в гостях. Ответный матч покажет, какой результат был выгоден в первой игре.

Соперник довольно хорошо изучил «Карабах», посмотрев немало игр клуба. А чем вы можете похвастаться?

Мы тоже довольно неплохо изучили их и донесли информацию до своих подопечных. У нас достаточно информации о них.

БАТЭ уже не тот. Вы с этим согласны?

Такие заявления высказывают и о нас довольно часто. Если БАТЭ на этом уровне, то нет смысла говорит о них что-то плохое. Проанализировав их, я понял, что соперник серьезный. Последние 10 сезонов они 8 раз играли в групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Команда испытывает трудности в реализации голевых моментов?

Мы над этим работаем. Если есть голевые моменты, то надо их реализовать. Но не так легко их создать. Не все хладнокровны во время эпизодов, у кого-то не хватает мастерства. Если не в каждой тренировке, то через тренировку работаем над этим, — цитирует Гурбанова azerisport.com.