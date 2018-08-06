Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:30
Уфа3
Анжи0
Футбол. Еврокубки
7.08
Астана
Динамо З
Футбол. Еврокубки
7.08
Пюник
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
7.08
Карабах
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
7.08
Мальме
Видеотон
Футбол. Еврокубки
7.08
Славия Пр
Динамо К
Все события
Фоторепортажи
17Карпин помог «Спартаку». И обошел его
11Головин в ЦСКА. Это было круто!
19:53 (мск), источник: Прессбол

Главный тренер «Карабаха»: БАТЭ уже не тот? Если борисовчане на этом уровне, то нет смысла говорит о них что-то плохое

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов поделился ожиданиями от первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с БАТЭ.

Завтра выйдем на важный матч. Соперник опытен и стабильно выступает на высоком уровне в последние годы. У них есть свой стиль игры, и они умеют играть на результат. Завтра нам будет непросто. Мы неплохо подошли к этому матчу. Первая игра поможет еще лучше узнать соперника. Очень важно сыграть без ошибок.

Какие трудности может создать соперник?

БАТЭ довольно дисциплинированно играет, умеет правильно действовать в обороне. Даже когда мяч вводят с аута, они знают, что и как делать. Каждый игрок команды знает, что надо делать на поле.

Читайте также
Алексей Бага: Невыход в раунд плей-офф Лиги чемпионов будет для БАТЭ неудачным результатом. Наша задача проходить дальше

«Карабах» в последние сезоны прибавляет в игре. Насколько команда чувствует себя лучше перед пятым матчем в Лиге чемпионов?

Нужно еще время. Не все игроки вовремя к нам присоединились и не все набрали форму.

Для нас поражение «Карабаха» станет сюрпризом, о чем сегодня заявил главный тренер БАТЭ. Что вы думаете по этому поводу?

Лучше не буду обращать внимание. Каждый готовится к соперникам по-разному. В стане «Кукеси» высказывались по-другому, давили на соперника. Лучше иногда не реагировать на слова.

Какая задача стоит перед командой на завтрашний матч?

Мы постараемся не проиграть, но желательно победить. Также важно не пропускать. Мы можем выиграть в первом матче, но проиграть в гостях. Ответный матч покажет, какой результат был выгоден в первой игре.

Соперник довольно хорошо изучил «Карабах», посмотрев немало игр клуба. А чем вы можете похвастаться?

Мы тоже довольно неплохо изучили их и донесли информацию до своих подопечных. У нас достаточно информации о них.

БАТЭ уже не тот. Вы с этим согласны?

Такие заявления высказывают и о нас довольно часто. Если БАТЭ на этом уровне, то нет смысла говорит о них что-то плохое. Проанализировав их, я понял, что соперник серьезный. Последние 10 сезонов они 8 раз играли в групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Команда испытывает трудности в реализации голевых моментов?

Мы над этим работаем. Если есть голевые моменты, то надо их реализовать. Но не так легко их создать. Не все хладнокровны во время эпизодов, у кого-то не хватает мастерства. Если не в каждой тренировке, то через тренировку работаем над этим, — цитирует Гурбанова azerisport.com.

Матч «Карабах» — БАТЭ пройдет в Багу 7 августа. Начало — в 20.00.

БАТЭ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Карабах
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Алексей Бага: подождите спрашивать о ПСВ
Китай, минское "Динамо", украинское "Полесье", "Крумкачы". Куда улетели прошлогодние "вороны"
Чемпион по инерции. Почему не забивает «Локомотив»?
СМИ: «Челси» готов отдать 100 миллионов евро за Облака
Есть свежие булочки. Панарин — снова хоккеист «Чикаго»?
Представление возможных соперников «Зенита» в Лиге Европы
Малкин вошел в тройку лучших центрфорвардов НХЛ
Черчесов поставил Акинфеева в один ряд с Яшиным
В «Барселоне» сошли с ума и хотят купить Погба
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка