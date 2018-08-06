«Спартак» едет в ад

Источник: Спорт-Экспресс

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ

из Салоник

Это был бы классный выезд для тысяч болельщиков «Спартака». Древний колоритный город, жара за 30, святой Афон под боком. И кульминация — гостевой сектор на ревущей «Тумбе», где так же, как в Турции, бьют рекорды по децибелам.

Но после беспорядков в Бильбао в феврале нынешнего года массовым этот выезд быть не мог. УЕФА закрыл болельщикам красно-белых вход на три следующих выездных матча. В третьей игре наказание условное, так что в случае выхода в основной турнир Лиги чемпионов можно ехать. Если все будет нормально. Но две ближайшие игры в гостях — без поддержки.

Официально.

Но всегда есть те, кто едет за любимой командой, несмотря ни на что. И кому-то казалось, что в вальяжной Греции все можно решить. Тем более — в Салониках, где живет так много понтийских греков, почти каждый из которых имеет связи с Россией. Поэтому неудивительно, вчера в аэропорту и в городе я встретил несколько небольших компаний болельщиков «Спартака».

Однако к санкциям УЕФА здесь подошли более чем серьезно. ПАОК дал четкую установку: на матч со «Спартаком» попасть могут только греки.

Билеты поступили в продажу (как и абонементы на сезон), их сейчас реализуют в двух местах — в кассах стадиона и в магазине электроники в центре города. И там и там днем были небольшие очереди. И когда я ради эксперимента попытался купить билет, мне было отказано — даже до проверки документов дело не дошло, просто не смог ничего ответить по-гречески. Хотя все было дружелюбно, в кассах даже улыбнулись и предложили зайти в клубный магазин (действительно классный).

Наверное, эту формальность можно обойти. Как и купить билет с рук. Но следующая преграда будет на входе. Отличить грека от русского стюарды сумеют. И если вдруг нет — сами фанаты ПАОК вычислят чужака. И тогда, как сообщил мне греческий журналист Джонни Иоргопулос, «люди очень пожалеют, что вообще сюда приехали».

ВОРВАТЬСЯ В ЭФИР И СБРОСИТЬ АВТОБУС В РЕКУ — ЭТО НОРМАЛЬНО

Фанаты ПАОК считаются в Греции самыми безумными. Они готовы ворваться в студию телеканала, чтобы захватить эфир и призвать людей идти на митинг в поддержку клуба (реальная история этого года). Они переворачивают автобусы с болельщиками соперников (пару лет назад сбросили в реку автобус с фанами «Олимпиакоса»). Они бьются с врагами до крови, а иногда — насмерть.

И для того чтобы понять природу этого безумия, надо немного обратиться к истории. ПАОК основали в 1926 году иммигранты из Константинополя. Греки, которых из Турции выдавили младотурки. Аббревиатура примерно так и расшифровывается — спортивный клуб жителей Константинополя в городе Салоники. Но в родной стране беженцам были не рады, считали турками, людьми второго сорта, не давали хорошей работы и всячески притесняли.

Фанаты вражеских команд — «Олимпиакоса», «Ариса», АЕК — до сих пор называют болельщиков ПАОК «турками».

Обидное прозвище, учитывая, что два народа воевали в течение семи веков.

Так вот, эта обида стала идеологией. Угнетенные работяги, для всех чужие, бьются в кольце врагов — богачей, полиции, правительства, националистов разных мастей, столичных клубов, системы, судей. Вот это все и есть ПАОК.

Кстати, забег владельца клуба Ивана Саввиди с пистолетом после матча с АЕК очень вписывается в эту картину. Для ПАОК такие разборки не ЧП, это стиль жизни. Саввиди стал людям гораздо ближе после такого. Летать по полю с оружием — за это в Салониках уважают.

Стадион «Тумба» называют Черным адом — фанаты устраивают оглушительный прием другим командам, вся суть поддержки — морально убить гостей. 100% турецкий стиль. Весомых поводов, чтобы считать соперников врагами фанатам ПАОК не нужно, но «Спартак» такие поводы дает.

И от этого противостояние еще горячее.

ДРУЖБА С «ПАРТИЗАНОМ»

Во-первых, среди болельщиков ПАОК много анархистов и антифашистов. Тогда как у фанатов «Спартака» в Европе репутация людей с правыми, националистическими взглядами. Можно сколько угодно говорить про Великую Отечественную, имидж прочно укоренился. Вспомните, что творилось в Бильбао — тамошние левые были уверены, что к ним приехали фашисты. Отсюда и беспорядки, в результате которых погиб испанский полицейский.

Во-вторых, фактор «Олимпиакоса». Этот клуб — один из главных антагонистов ПАОК. А фанаты «Олимпиакоса» очень дружны с болельщиками сербской «Црвены Звезды», у которых в свою очередь братские отношения со «Спартаком».

Ну и в-третьих, редкие друзья поклонников ПАОК это фанаты «Партизана». Основные враги «Звезды» в Сербии и друзья нашего ЦСКА. Связь улавливается, верно?

Конечно, всего этого достаточно, чтобы матч со «Спартаком» фанаты ПАОК считали принципиальным.

ЗА ЧТО ПАОК ОБИДЕЛСЯ НА ЦСКА

Могло быть еще круче. Когда-то намечалась дружба между ПАОК и ЦСКА — без посредничества «Партизана». Но все испортил баннер, появившийся на трибуне армейцев осенью 2013 года, как раз на матче со «Спартаком». Болельщики ЦСКА выразили соболезнования в связи с убийством двух членов греческой нацистской партии «Золотая заря» — Иоргоса Фондулиса и Манолиса Капелониса. А эта партия — жесточайший враг левых фанатов ПАОК.

Тем более, в то время в Греции шла жестокая уличная война. В Афинах за месяц до гибели активистов зарезали известного антифашиста Павлоса Фиссаса. К преступлению был причастен боевик «Золотой зари». И болельщики ПАОК тогда отреагировали баннером «Кровь Павлоса — ваш конец».

В общем, после проявления солидарности с «Золотой зарей» основная группировка ПАОК — Gate 4 — прекратила контакты с болельщиками ЦСКА.

«ТУМБА ЛИБРЕ» НА ТРИБУНЕ

Я иду мимо этого знаменитого сектора «Тумбы» (название группировки — в его честь), и повсюду вижу граффити — против полиции, правительства, социальной несправедливости. Но самое красивое — черный могильщик, символ сербских Гробарей, фанатов «Партизана». Рядом надпись — «ПАОК, Гробари, православное братство».

Рядом у стенки пьет кофе какой-то парень. Машет рукой, предлагает сфотографировать.

В среду вместо кофе в руках у болельщиков будут бумажные стаканчики с «Тумба либре». Это фирменный коктейль, названный в честь стадиона, красное вино напополам с кока-колой. На жаре только в путь. Перед матчами болельщики ПАОК свободно пьют и курят — и не только сигареты. Весь город замирает и фактически устраивает себе выходной.