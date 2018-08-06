«Спартак» едет в ад
Репортаж из Греции, куда вслед за «Спартаком» едут его самые отважные болельщики. Скорее всего, их ждет еще более враждебный прием, чем в Севилье и Бильбао.
Репортаж из Греции, куда вслед за «Спартаком» едут его самые отважные болельщики. Скорее всего, их ждет еще более враждебный прием, чем в Севилье и Бильбао.
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ
из Салоник
Это был бы классный выезд для тысяч болельщиков «Спартака». Древний колоритный город, жара за 30, святой Афон под боком. И кульминация — гостевой сектор на ревущей «Тумбе», где так же, как в Турции, бьют рекорды по децибелам.
Но после беспорядков в Бильбао в феврале нынешнего года массовым этот выезд быть не мог. УЕФА закрыл болельщикам
Официально.
Но всегда есть те, кто едет за любимой командой, несмотря ни на что. И
Однако к санкциям УЕФА здесь подошли более чем серьезно. ПАОК дал четкую установку: на матч со «Спартаком» попасть могут только греки.
Билеты поступили в продажу (как и абонементы на сезон), их сейчас реализуют в двух местах — в кассах стадиона и в магазине электроники в центре города. И там и там днем были небольшие очереди. И когда я ради эксперимента попытался купить билет, мне было отказано — даже до проверки документов дело не дошло, просто не смог ничего ответить
Наверное, эту формальность можно обойти. Как и купить билет с рук. Но следующая преграда будет на входе. Отличить грека от русского стюарды сумеют. И если вдруг нет — сами фанаты ПАОК вычислят чужака. И тогда, как сообщил мне греческий журналист Джонни Иоргопулос, «люди очень пожалеют, что вообще сюда приехали».
ВОРВАТЬСЯ В ЭФИР И СБРОСИТЬ АВТОБУС В РЕКУ — ЭТО НОРМАЛЬНО
Фанаты ПАОК считаются в Греции самыми безумными. Они готовы ворваться в студию телеканала, чтобы захватить эфир и призвать людей идти на митинг в поддержку клуба (реальная история этого года). Они переворачивают автобусы с болельщиками соперников (пару лет назад сбросили в реку автобус с фанами «Олимпиакоса»). Они бьются с врагами до крови, а иногда — насмерть.
И для того чтобы понять природу этого безумия, надо немного обратиться к истории. ПАОК основали в 1926 году иммигранты из Константинополя. Греки, которых из Турции выдавили младотурки. Аббревиатура примерно так и расшифровывается — спортивный клуб жителей Константинополя в городе Салоники. Но в родной стране беженцам были не рады, считали турками, людьми второго сорта, не давали хорошей работы и всячески притесняли.
Фанаты вражеских команд — «Олимпиакоса», «Ариса», АЕК — до сих пор называют болельщиков ПАОК «турками».
Обидное прозвище, учитывая, что два народа воевали в течение семи веков.
Так вот, эта обида стала идеологией. Угнетенные работяги, для всех чужие, бьются в кольце врагов — богачей, полиции, правительства, националистов разных мастей, столичных клубов, системы, судей. Вот это все и есть ПАОК.
Кстати, забег владельца клуба Ивана Саввиди с пистолетом после матча с АЕК очень вписывается в эту картину. Для ПАОК такие разборки не ЧП, это стиль жизни. Саввиди стал людям гораздо ближе после такого. Летать по полю с оружием — за это в Салониках уважают.
Стадион «Тумба» называют Черным адом — фанаты устраивают оглушительный прием другим командам, вся суть поддержки — морально убить гостей. 100% турецкий стиль. Весомых поводов, чтобы считать соперников врагами фанатам ПАОК не нужно, но «Спартак» такие поводы дает.
И от этого противостояние еще горячее.
ДРУЖБА С «ПАРТИЗАНОМ»
Ну и
Конечно, всего этого достаточно, чтобы матч со «Спартаком» фанаты ПАОК считали принципиальным.
ЗА ЧТО ПАОК ОБИДЕЛСЯ НА ЦСКА
Могло быть еще круче.
Тем более, в то время в Греции шла жестокая уличная война. В Афинах за месяц до гибели активистов зарезали известного антифашиста Павлоса Фиссаса. К преступлению был причастен боевик «Золотой зари». И болельщики ПАОК тогда отреагировали баннером «Кровь Павлоса — ваш конец».
В общем, после проявления солидарности с «Золотой зарей» основная группировка ПАОК — Gate 4 — прекратила контакты с болельщиками ЦСКА.
«ТУМБА ЛИБРЕ» НА ТРИБУНЕ
Я иду мимо этого знаменитого сектора «Тумбы» (название группировки — в его честь), и повсюду вижу граффити — против полиции, правительства, социальной несправедливости. Но самое красивое — черный могильщик, символ сербских Гробарей, фанатов «Партизана». Рядом надпись — «ПАОК, Гробари, православное братство».
Рядом у стенки пьет кофе
В среду вместо кофе в руках у болельщиков будут бумажные стаканчики с «Тумба либре». Это фирменный коктейль, названный в честь стадиона, красное вино напополам с
Еще раз — жаль, что без тысяч болельщиков «Спартака», которые могли бы получить незабываемые впечатления. Но пусть не тысячи, а пара сотен здесь будет. И