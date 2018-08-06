«Спартак», «Зенит» и «Уфа» узнали потенциальных соперников
В понедельник УЕФА провел жеребьевки 4-х отборочных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы.
В понедельник УЕФА провел жеребьевки 4-х отборочных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы.
«СПАРТАК»: «БЕНФИКА» ИЛИ «ФЕНЕРБАХЧЕ»
Ненормально, когда не сыграны матчи одного раунда, а уже «жеребят» следующий. Но такое происходит не впервые: УЕФА не собирается отходить от этой практики. Несмотря на то, что она вносит свои неудобства и нарушает спортивный принцип. Ведь «посев» команд производят по наивысшему коэффициенту в паре, хотя его обладатель может дальше не пройти.
Для «Спартака» жеребьевка была формальностью. Заранее определилось, что ему или ПАОК играть против победителя пары «Бенфика» — «Фенербахче». Потому что пара «Славия» Пр — «Динамо» К достаться
ЧЕТВЕРТАЯ КОРЗИНА
Если спартаковцы успешно сыграют в 3-м и 4-м отборочных раундах и выйдут в групповой турнир, там их ждут очень серьезные соперники. Невысокий клубный коэффициент при жеребьевке отправит «Спартак» в низшую корзину — четвертую.
А вот чемпион России «Локомотив» вместе с «Реалом», «Атлетико», «Барселоной», «Баварией», «Манчестер Сити», «Ювентусом» и «ПСЖ» будет среди «маток» — в первой корзине. ЦСКА окажется в третьей восьмерке.
Если же «Спартак» проиграет в одном из двух раундов, он перейдет в Лигу Европы — напрямую в групповой турнир, при жеребьевке которого попадет в третью или четвертую корзину.
«ЗЕНИТ»: «ХАЙБЕРНИАН» ИЛИ «МОЛЬДЕ»
Зенитовцы еще не стартовали в еврокубках, не провели ни одной встречи в 3-м отборочном раунде. Но уже знают возможного соперника на следующем этапе. Если
Если «Зенит» не оступится, в групповом турнире он станет одним из фаворитов. Во всяком случае, жеребьевка не должна преподнести особые сюрпризы: петербургская команда благодаря высокому коэффициенту попадет в первую корзину к «Арсеналу», «Челси», «Байеру», «Вильярреалу»…
«УФА»: «РЕЙНДЖЕРС» ИЛИ «МАРИБОР»
Уфимцы, которые пока не добились прогресса в матчах с «Прогресом» (9 и 14 августа), вчера узнали вероятного соперника на последнем отборочном этапе. Как и зенитовцы, они могут полететь в Шотландию («Рейнджерс») или же отправиться в Словению («Марибор»).
Если «Уфа» доберется до группового турнира, на жеребьевке будет в четвертой корзине. И попадет в группу с
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
В 4-м отборочном раунде встречаются:
«Турнир 10».
21 и 29 августа.
Бенфика/Фенербахче — ПАОК/Спартак.
21 и 29 августа.
Црвена Звезда/Спартак Тр — Зальцбург/Шкендия
Карабах/БАТЭ — ПСВ.
22 и 28 августа.
«Турнир 10».
Стандард/Аякс — Славия Пр/Динамо К.
22 и 28 августа.
Янг Бойз — Астана/Динамо З
Мальме/Види — Селтик/АЕК.
ЛИГА ЕВРОПЫ
В 4-м отборочном раунде встречаются:
23 и 30 августа.
Динамо Мн/Зенит — Хайберниан/Мольде
Рейнджерс/Марибор — Уфа/Прогрес
Сигма/Кайрат — Севилья/Жальгирис
Сарпсборг/Риека — Пюник/Маккаби Т-А
Ягеллония Б/Гент — Мариуполь/Бордо
Норшелланн/Партизан — Бешикташ/ЛАСК
Слован Бр/Рапид В — Хайдук С/Стяуа
Аполлон/Динамо Бр — Витесс/Базель
Хапоэль Хф/Аталанта — ЦСКА Сф/Копенгаген
Тренчин/Фейеноорд — Штурм/АЕК Л
Генк/Лех — Спартак С/Бреннбю
Олимпиакос П/Люцерн — Истанбул ББ/Бернли
Заря Л/Брага — Лейпциг/Университатя Кр.
«Турнир 34».
23 и 30 августа.
Олимпия Л/ХИК — Црвена Звезда/Спартак Тр
Хапоэль Б-Ш/АПОЭЛ — Астана/Динамо З
Корк Сити/Русенборг — Зальцбург/Шкендия
Легия/Дюделанж — Алашкерт/ЧФР
Спартак Ю/Судува — Селтик/АЕК
Шериф/Валюр — Карабах/БАТЭ
Мальме/Види — ТНС/Мидтьюлланн
Торпедо Кт/Кукеши — Лудогорец/Зриньски.