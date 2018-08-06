«Спартак», «Зенит» и «Уфа» узнали потенциальных соперников

Источник: AP 2018

«СПАРТАК»: «БЕНФИКА» ИЛИ «ФЕНЕРБАХЧЕ»

Ненормально, когда не сыграны матчи одного раунда, а уже «жеребят» следующий. Но такое происходит не впервые: УЕФА не собирается отходить от этой практики. Несмотря на то, что она вносит свои неудобства и нарушает спортивный принцип. Ведь «посев» команд производят по наивысшему коэффициенту в паре, хотя его обладатель может дальше не пройти.

Для «Спартака» жеребьевка была формальностью. Заранее определилось, что ему или ПАОК играть против победителя пары «Бенфика» — «Фенербахче». Потому что пара «Славия» Пр — «Динамо» К достаться красно-белым не могла: российские и украинские клубы по-прежнему не встречаются друг с другом.

ЧЕТВЕРТАЯ КОРЗИНА

Если спартаковцы успешно сыграют в 3-м и 4-м отборочных раундах и выйдут в групповой турнир, там их ждут очень серьезные соперники. Невысокий клубный коэффициент при жеребьевке отправит «Спартак» в низшую корзину — четвертую.

А вот чемпион России «Локомотив» вместе с «Реалом», «Атлетико», «Барселоной», «Баварией», «Манчестер Сити», «Ювентусом» и «ПСЖ» будет среди «маток» — в первой корзине. ЦСКА окажется в третьей восьмерке.

Если же «Спартак» проиграет в одном из двух раундов, он перейдет в Лигу Европы — напрямую в групповой турнир, при жеребьевке которого попадет в третью или четвертую корзину.

«ЗЕНИТ»: «ХАЙБЕРНИАН» ИЛИ «МОЛЬДЕ»

Зенитовцы еще не стартовали в еврокубках, не провели ни одной встречи в 3-м отборочном раунде. Но уже знают возможного соперника на следующем этапе. Если сине-бело-голубые удачно сыграют с минским «Динамо» (9 и 16 августа), дальше их ждет поездка в Шотландию («Хайберниан») или Норвегию («Мольде»). Оба варианта вполне «удобоваримы».

Если «Зенит» не оступится, в групповом турнире он станет одним из фаворитов. Во всяком случае, жеребьевка не должна преподнести особые сюрпризы: петербургская команда благодаря высокому коэффициенту попадет в первую корзину к «Арсеналу», «Челси», «Байеру», «Вильярреалу»…

«УФА»: «РЕЙНДЖЕРС» ИЛИ «МАРИБОР»

Уфимцы, которые пока не добились прогресса в матчах с «Прогресом» (9 и 14 августа), вчера узнали вероятного соперника на последнем отборочном этапе. Как и зенитовцы, они могут полететь в Шотландию («Рейнджерс») или же отправиться в Словению («Марибор»).

Если «Уфа» доберется до группового турнира, на жеребьевке будет в четвертой корзине. И попадет в группу с кем-то из европейских грандов.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

В 4-м отборочном раунде встречаются:

«Турнир 10».

21 и 29 августа.

Бенфика/Фенербахче — ПАОК/Спартак.

21 и 29 августа.

Црвена Звезда/Спартак Тр — Зальцбург/Шкендия

Карабах/БАТЭ — ПСВ.

22 и 28 августа.

«Турнир 10».

Стандард/Аякс — Славия Пр/Динамо К.

22 и 28 августа.

Янг Бойз — Астана/Динамо З

Мальме/Види — Селтик/АЕК.

ЛИГА ЕВРОПЫ

В 4-м отборочном раунде встречаются:

23 и 30 августа.

Динамо Мн/Зенит — Хайберниан/Мольде

Рейнджерс/Марибор — Уфа/Прогрес

Сигма/Кайрат — Севилья/Жальгирис

Сарпсборг/Риека — Пюник/Маккаби Т-А

Ягеллония Б/Гент — Мариуполь/Бордо

Норшелланн/Партизан — Бешикташ/ЛАСК

Слован Бр/Рапид В — Хайдук С/Стяуа

Аполлон/Динамо Бр — Витесс/Базель

Хапоэль Хф/Аталанта — ЦСКА Сф/Копенгаген

Тренчин/Фейеноорд — Штурм/АЕК Л

Генк/Лех — Спартак С/Бреннбю

Олимпиакос П/Люцерн — Истанбул ББ/Бернли

Заря Л/Брага — Лейпциг/Университатя Кр.

«Турнир 34».

23 и 30 августа.