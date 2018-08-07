Серьезный подход, или каких футболистов купил соперник «Астаны» перед матчем Лиги чемпионов

Хорватский клуб начинал нынешнюю квалификацию со второго этапа и, можно сказать, не заметил сопротивления «Хапоэля» из Беэр-Шева (5:0, 2:2). Причем за эти два матча «Динамо» вышло на четвертое место в рейтинге самых результативных клубов отборочного сито. В его составе голами отметились Изет Хайрович (2), Ариян Адеми (2), Мислав Оршич, Армин Ходжич, Марио Будимир.

«Астана» участвует с первого этапа, одолев поочередно черногорскую «Сутьеску» (1:0, 2:0) и датский «Мидтьюлланд» (2:1, 0:0). В списке результативных участников квалификационного турнира казахстанцы идут на 12-й строчке. При этом лидируют в таблице самых бьющих команд (72 удара).

Общая трансферная стоимость игроков «Динамо» оценивается в 54,05 миллиона евро, 48,5% состава составляют легионеры, их всего 16, также 10 игроков вызываются в свои национальные сборные. Самым дорогим футболистом считается 21-летний хорватский защитник Филип Бенкович, его трансферная стоимость — 11 миллионов евро.

Трансферная стоимость «Астаны» равна 24,15 миллионам евро. Самый дорогой игрок — Педро Энрике (3 миллиона).

В летнее межсезонье «Динамо» серьезно укрепилось. Так, в команду пришли Кевин Теофиль-Катрен из французского «Сент-Этьена» (свободный агент), Эмир Дилавер из польского «Леха» (1,5 миллиона евро), Марин Леовац из греческого ПАОК (300 тысяч), Садег Мохарамми из иранского «Персеполиса» (свободный агент), Ловро Майер из загребского «Локомотива» (2,5 миллиона), Мислав Оршич из южнокорейского «Ульсан Хендэ» (1 миллион), Лука Менало из боснийского «Широки-Бриега» (400 тысяч), Дамиан Кадзер из польского «Гурника» (400 тысяч), Бруно Петкович из итальянской «Болоньи» (1,2 миллиона).

В клубном рейтинге «Астана» занимает 67-е место, «Динамо» — 77-е.

Ранее казахстанский клуб не встречался в еврокубках с представителями из Хорватии.

Игру обслужит шотландская бригада судей во главе с Джоном Битоном. Он, кстати, судил первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между белорусским БАТЭ и карагандинским «Шахтером» в 2013 году. Тогда в Борисове победили казахстанцы со счетом 1:0.