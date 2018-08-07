Тренер: ФК ПАОК важно сохранять концентрацию в матче ЛЧ против «Спартака»

Источник: AP 2018

«Спартак» и ПАОК первый матч проведут в Салониках 8 августа, начало игры в 20:00 мск.

«Мы будем играть против хорошей команды, которая не только не оставляет свободных зон, но и оказывает постоянный прессинг. “Спартак” умеет наказывать и не прощает ошибок на футбольном поле. Именно поэтому нам важно сохранять максимальную концентрацию в матче. Нам абсолютно без разницы, какие имена играют в московском клубе и какую зарплату они получают, ведь главным залогом успеха в этом противостоянии станет воля к победе», — сказал Луческу.

Главный тренер греческой команды отказался от сравнения швейцарского «Базеля» и «Спартака». «Не вижу смысла говорить и сравнивать “Базель” и “Спартак”. В прошлом матче мы не были фаворитами даже на бумаге, однако в следующий раунд прошли именно мы. Математические сравнения здесь работать не будут, в нашем матче все будут решать детали», — отметил тренер.