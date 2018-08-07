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17:16 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок с ценой в три миллиона евро, Кабананга и участник ЧМ выйдут в старте «Астаны» в матче с «Динамо»

Сегодня, 7 июля, футболисты «Астаны» проведут первый матч с «Динамо» из хорватского Загреба в рамках третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра пройдет в столице Казахстана и начнется в 20:00 по местному времени.

В стартовый состав «Астаны» попали три летних новичка — это участник чемпионата мира-2018 в составе сборной Сербии Антонио Рукавина, бразильский полузащитник Педро Энрике, которого Transfermarkt оценивает в три миллиона евро, и форвард сборной ДР Конго Жуниор Кабананга, вернувший в клуб на правах годичный аренды из саудовского «Аль-Насра.».

Стартовый состав «Астаны»: Эрич, Аничич, Постников, Шомко, Рукавина, Кляйнхайслер, Маевский, Мужиков, Педро Энрике, Томасов, Кабананга.

Стартовый состав «Динамо»: Загорац, Адеми, Дани Ольмо, Хайрович, Будимир, Гояк, Леовац, Теофиль-Катрен, Стоянович, Дилавер, Оршич.

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