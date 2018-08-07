Новичок с ценой в три миллиона евро, Кабананга и участник ЧМ выйдут в старте «Астаны» в матче с «Динамо»

Игра пройдет в столице Казахстана и начнется в 20:00 по местному времени.

В стартовый состав «Астаны» попали три летних новичка — это участник чемпионата мира-2018 в составе сборной Сербии Антонио Рукавина, бразильский полузащитник Педро Энрике, которого Transfermarkt оценивает в три миллиона евро, и форвард сборной ДР Конго Жуниор Кабананга, вернувший в клуб на правах годичный аренды из саудовского «Аль-Насра.».