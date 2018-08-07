Женская команда ФК «Минск» успешно стартовала в Лиге чемпионов

Хозяйки поля уверенно защищались до концовки первого тайма, пока футболистки «Минска» не получили право на штрафной удар. Стандартное положение на 40-й минуте точным ударом с 18 метров под перекладину уверенно реализовала Анна Пилипенко, которая еще до перерыва сумела оформить голевой дубль. Авторами голов в составе ФК «Минск» также стали нигерийская нападающая Эмуедж Огбайагбевха (44-я, 77-я минуты), Любовь Шматко (58) и легионер из Кот-Д’Ивуара Бинта Диаките (83).