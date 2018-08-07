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17:53 (мск), источник: БЕЛТА

Женская команда ФК «Минск» успешно стартовала в Лиге чемпионов

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская команда футбольного клуба «Минск» успешно стартовала в квалификационном раунде Лиги чемпионов. В первом матче белорусская команда уверенно переиграла в гостях словенскую «Олимпию» со счетом 6:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хозяйки поля уверенно защищались до концовки первого тайма, пока футболистки «Минска» не получили право на штрафной удар. Стандартное положение на 40-й минуте точным ударом с 18 метров под перекладину уверенно реализовала Анна Пилипенко, которая еще до перерыва сумела оформить голевой дубль. Авторами голов в составе ФК «Минск» также стали нигерийская нападающая Эмуедж Огбайагбевха (44-я, 77-я минуты), Любовь Шматко (58) и легионер из Кот-Д’Ивуара Бинта Диаките (83).

В квалификационном раунде белорусской команде предстоит провести еще две встречи. Соперницами во второй группе будут: словацкий «Слован» (10 августа) и «Соматио Барселона» из Кипра (13 августа).

Футболистки «Минска» уже пятый раз подряд принимают участие в престижном европейском турнире, трижды белоруски преодолевали квалификационный раунд Лиги чемпионов.

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