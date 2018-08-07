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19:09 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» проиграла самому титулованному клубу Хорватии в первом матче Лиги чемпионов

Футболисты «Астаны» уступили хорватскому «Динамо» из Загреба в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 7 августа, на «Астана Арене» в столице Казахстана и завершилась со счетом 0:2.

В стартовый состав «Астаны» попали три летних новичка — это защитник сборной Сербии и участник чемпионата мира-2018 Антонио Рукавина, бразильский хавбек Педро Энрике и форвард сборной ДР Конго Жуниор Кабананга, вернувшийся в клуб на правах годичной аренды из саудовского «Аль-Насра».

Первый опасный момент в матче создали хозяева. На восьмой минуте хавбек сборной Венгрии Ласло Клянхайслер со штрафного пробил в штангу, но в этом эпизоде вратарь «Динамо» Даниел Загорац контролировал ситуацию.

Счет же в матче был открыт в концовке первого тайма. На 39-й минуте отличился форвард «Динамо» Марио Будимир, который точным ударом замкнул передачу испанского хавбека Дани Ольмо, промчавшегося с центра поля до штрафной.

Перед вторым таймом в игру вступил натурализованный бразильский полузащитник Ричард Алмейда из сборной Азербайджана, а на 63-й минуте у «Астаны» на поле появился форвард сборной Кюрасао Рангело Янга, заменивший Кабанангу.

Забегая вперед, Янге даже удалось поразить ворота «Динамо», но, к огорчению фанатов «Астаны», сделал он это из офсайда. Зато по правилам забило «Динамо» — автором гола на 84-й минуте стал Ольмо.

Доигрывать матч «Астана» была вынуждена в меньшинстве. В концовке поле покинул защитник Марин Аничич, который большую часть второго тайма играл с травмой. К моменту ухода боснийца «Астана» уже использовала все три замены.

Ответный матч между «Астаной» и «Динамо» пройдет в ночь с 14 на 15 августа в Загребе и начнется в 00:00 по времени Астаны. Победитель пары затем поборется со швейцарским «Янг Бойз» за выход в группу ЛЧ, а проигравший перейдет в раунд плей-офф квалификации ЛЕ.

Отметим, что «Астана» впервые встретилась с «Динамо» в турнирах под эгидой УЕФА. Лучшим результатом обоих клубов в ЛЧ является участие в групповом раунде: казахстанцы играли там в 2015 году, а хорваты — в 2011, 2012. 2015 и 2016 годах. С 23 чемпионскими титулами «Динамо» удерживает статус самой титулованной команды своей страны.

Астана 0:2
Первый тайм: 0:1
Динамо З
7.08.2018, 17:00 3-й отборочный раунд Astana Arena
Главные тренеры
Роман Григорчук Ненад Белица
Голы
  Марио Будимир 39′
21 Даниэль Ольмо 84′
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Джон Битон (Шотландия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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