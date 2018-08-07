«Астана» проиграла самому титулованному клубу Хорватии в первом матче Лиги чемпионов

Игра проходила сегодня, 7 августа, на «Астана Арене» в столице Казахстана и завершилась со счетом 0:2.

В стартовый состав «Астаны» попали три летних новичка — это защитник сборной Сербии и участник чемпионата мира-2018 Антонио Рукавина, бразильский хавбек Педро Энрике и форвард сборной ДР Конго Жуниор Кабананга, вернувшийся в клуб на правах годичной аренды из саудовского «Аль-Насра».

Первый опасный момент в матче создали хозяева. На восьмой минуте хавбек сборной Венгрии Ласло Клянхайслер со штрафного пробил в штангу, но в этом эпизоде вратарь «Динамо» Даниел Загорац контролировал ситуацию.

Счет же в матче был открыт в концовке первого тайма. На 39-й минуте отличился форвард «Динамо» Марио Будимир, который точным ударом замкнул передачу испанского хавбека Дани Ольмо, промчавшегося с центра поля до штрафной.

Перед вторым таймом в игру вступил натурализованный бразильский полузащитник Ричард Алмейда из сборной Азербайджана, а на 63-й минуте у «Астаны» на поле появился форвард сборной Кюрасао Рангело Янга, заменивший Кабанангу.

Забегая вперед, Янге даже удалось поразить ворота «Динамо», но, к огорчению фанатов «Астаны», сделал он это из офсайда. Зато по правилам забило «Динамо» — автором гола на 84-й минуте стал Ольмо.

Доигрывать матч «Астана» была вынуждена в меньшинстве. В концовке поле покинул защитник Марин Аничич, который большую часть второго тайма играл с травмой. К моменту ухода боснийца «Астана» уже использовала все три замены.

Ответный матч между «Астаной» и «Динамо» пройдет в ночь с 14 на 15 августа в Загребе и начнется в 00:00 по времени Астаны. Победитель пары затем поборется со швейцарским «Янг Бойз» за выход в группу ЛЧ, а проигравший перейдет в раунд плей-офф квалификации ЛЕ.