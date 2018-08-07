«Мы еще не прошли в следующий раунд». Тренер «Динамо» рассказал, как закрыл и обыграл «Астану» в ЛЧ

Игра в столице Казахстана завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей, которые забили по голу в концовке каждого из таймов.
— Вы говорили, что победите, и это у вас вышло…
— Я не говорил, что мы победим, но мы хотели этого. Нам противостояла сложная команда. Мы боролись с полем — адаптация проходила сложно, но в итоге мы забили голы. Во втором тайме мы контролировали игру, — сказал Белица после матча.
— Чего ожидать от вашей команды в ответной игре?
— Всегда можно сыграть лучше. Мы забили два гола, но можно сделать еще больше.
— Как вам удалось переиграть соперника? У «Астаны» ведь не было моментов.
— Мы компактно сыграли. Прерывали передачи фланговых защитников. Закрыли ваших флангов — Томасова и Энрике. Мы были лучше и в центре поля. Сыграли дисциплинировано, и это вылилось в два гола.
— Кто сложнее — «Астана» или «Хапоэль»?
— Это сложные соперники. Было непросто играть в гостях — мы долго адаптировались к полю. Мы не считаем, что прошли. У нас еще 90 минут игры, которые дадут результат.
— Будете ли играть в оборонительный футбол?
— Мы надеемся, что нас поддержат наши болельщики.
Ответный матч между «Астаной» и «Динамо» пройдет в ночь с 14 на 15 августа в Загребе и начнется в 00:00 по времени Астаны. Победитель пары затем поборется с швейцарским «Янг Бойзом» за выход в группу ЛЧ, а проигравший перейдет в раунд плей-офф квалификации ЛЕ.