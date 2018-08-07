«Мы еще не прошли в следующий раунд». Тренер «Динамо» рассказал, как закрыл и обыграл «Астану» в ЛЧ

Игра в столице Казахстана завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей, которые забили по голу в концовке каждого из таймов.

— Вы говорили, что победите, и это у вас вышло…

— Я не говорил, что мы победим, но мы хотели этого. Нам противостояла сложная команда. Мы боролись с полем — адаптация проходила сложно, но в итоге мы забили голы. Во втором тайме мы контролировали игру, — сказал Белица после матча.

— Чего ожидать от вашей команды в ответной игре?

— Всегда можно сыграть лучше. Мы забили два гола, но можно сделать еще больше.

— Как вам удалось переиграть соперника? У «Астаны» ведь не было моментов.

— Мы компактно сыграли. Прерывали передачи фланговых защитников. Закрыли ваших флангов — Томасова и Энрике. Мы были лучше и в центре поля. Сыграли дисциплинировано, и это вылилось в два гола.

— Кто сложнее — «Астана» или «Хапоэль»?

— Это сложные соперники. Было непросто играть в гостях — мы долго адаптировались к полю. Мы не считаем, что прошли. У нас еще 90 минут игры, которые дадут результат.

— Будете ли играть в оборонительный футбол?

— Мы надеемся, что нас поддержат наши болельщики.