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21:06 (мск), источник: Vesti.kz

«Мы еще не прошли в следующий раунд». Тренер «Динамо» рассказал, как закрыл и обыграл «Астану» в ЛЧ

Главный тренер хорватского «Динамо» из Загреба Ненад Белица подвел итоги первого матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Астаны», передает корреспондент Vesti.kz.

Игра в столице Казахстана завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей, которые забили по голу в концовке каждого из таймов.

— Вы говорили, что победите, и это у вас вышло…

— Я не говорил, что мы победим, но мы хотели этого. Нам противостояла сложная команда. Мы боролись с полем — адаптация проходила сложно, но в итоге мы забили голы. Во втором тайме мы контролировали игру, — сказал Белица после матча.

— Чего ожидать от вашей команды в ответной игре?

— Всегда можно сыграть лучше. Мы забили два гола, но можно сделать еще больше.

— Как вам удалось переиграть соперника? У «Астаны» ведь не было моментов.

— Мы компактно сыграли. Прерывали передачи фланговых защитников. Закрыли ваших флангов — Томасова и Энрике. Мы были лучше и в центре поля. Сыграли дисциплинировано, и это вылилось в два гола.

— Кто сложнее — «Астана» или «Хапоэль»?

— Это сложные соперники. Было непросто играть в гостях — мы долго адаптировались к полю. Мы не считаем, что прошли. У нас еще 90 минут игры, которые дадут результат.

— Будете ли играть в оборонительный футбол?

— Мы надеемся, что нас поддержат наши болельщики.

Ответный матч между «Астаной» и «Динамо» пройдет в ночь с 14 на 15 августа в Загребе и начнется в 00:00 по времени Астаны. Победитель пары затем поборется с швейцарским «Янг Бойзом» за выход в группу ЛЧ, а проигравший перейдет в раунд плей-офф квалификации ЛЕ.

Астана 0:2
Первый тайм: 0:1
Динамо З
7.08.2018, 17:00 3-й отборочный раунд Astana Arena
Главные тренеры
Роман Григорчук Ненад Белица
Голы
  Марио Будимир 39′
21 Даниэль Ольмо 84′
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Джон Битон (Шотландия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
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