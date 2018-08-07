«Бессмысленно, нет настроения, невесело». Как тренер «Астаны» объяснил поражение от «Динамо» в ЛЧ

Игра в столице Казахстана завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей, которые забили по голу в концовке каждого из таймов.

— Почему так получилось?

— Мы анализ делать не будем. Сделали массу ошибок. Настроение не важное. Верили, что сыграем лучше. Так сложилось, что все невесело.

— Команде не хватило игрока, как Твумаси?

— Что-то предполагать можно, но нет настроения что-то предполагать.

— Почему не было Логвиненко?

— Он получил небольшую травму. К ответной игре может сыграть.

— Довольны ли игрой Томасова и Энрике?

— Я ничем недоволен. Ни собой и ни кем. Мы были не в порядке и не добились результат. Мы заслуживаем критики.

— Почему поздно заменили Томасова?

— Эти разговоры бесполезны. Это делать все бессмысленно.

— Насколько сильнее стало «Динамо» по сравнению с тем временем, когда вы обыгрывали вместе с «Черноморцем»?

— Это команда не бывает слабой. Все люди поменялись. Стиль остался прежний. Футболисты примерно того же уровня. Мы предполагали, что она такой будет.

— Оцените шансы на проход.

— Шансы не велики. Мы проиграли по делу. Во второй игре, если будет шанс, то мы должны цепляться за него.

— Готовы ли сыграть в два форварда?

— Это другая схема. Но она не более атакующая, чем у нас. Мы играли в три форварда.

— Почему «Астана» не играла жестко?

— Возможно, хотелось сыграть жестче. Но мы совершили ошибки, которые лишили нас комфорта. Я думаю, мы сегодня потратили очень много сил.

— Что можно исправить за неделю?

— Многое. Мы должны поправить некоторые моменты и сделать это нужно обязательно.

— Вам нужно время, чтобы сыграться?

— Я не буду об этом говорить. Это не может быть интересно. Единственное, в чем соглашусь — у нас были моменты, когда мы были сыграны.

— В моменте с незасчитанным голом — согласны ли, что нужна система VAR?

— Для самого футбола VAR — это плюс. Я не понял, почему не засчитан гол.

Ранее исход завершившегося матча прокомментировал главный тренер «Динамо» Ненад Белица, который рассказал, как команда закрыла соперника.