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21:12 (мск), источник: Vesti.kz

«Бессмысленно, нет настроения, невесело». Как тренер «Астаны» объяснил поражение от «Динамо» в ЛЧ

Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук прокомментировал домашнее поражение от хорватского «Динамо» из Загребе в первом матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра в столице Казахстана завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей, которые забили по голу в концовке каждого из таймов.

— Почему так получилось?
— Мы анализ делать не будем. Сделали массу ошибок. Настроение не важное. Верили, что сыграем лучше. Так сложилось, что все невесело.

— Команде не хватило игрока, как Твумаси?
Что-то предполагать можно, но нет настроения что-то предполагать.

— Почему не было Логвиненко?
— Он получил небольшую травму. К ответной игре может сыграть.

— Довольны ли игрой Томасова и Энрике?
— Я ничем недоволен. Ни собой и ни кем. Мы были не в порядке и не добились результат. Мы заслуживаем критики.

— Почему поздно заменили Томасова?
— Эти разговоры бесполезны. Это делать все бессмысленно.

— Насколько сильнее стало «Динамо» по сравнению с тем временем, когда вы обыгрывали вместе с «Черноморцем»?
— Это команда не бывает слабой. Все люди поменялись. Стиль остался прежний. Футболисты примерно того же уровня. Мы предполагали, что она такой будет.

— Оцените шансы на проход.
— Шансы не велики. Мы проиграли по делу. Во второй игре, если будет шанс, то мы должны цепляться за него.

— Готовы ли сыграть в два форварда?
— Это другая схема. Но она не более атакующая, чем у нас. Мы играли в три форварда.

— Почему «Астана» не играла жестко?
— Возможно, хотелось сыграть жестче. Но мы совершили ошибки, которые лишили нас комфорта. Я думаю, мы сегодня потратили очень много сил.

— Что можно исправить за неделю?
— Многое. Мы должны поправить некоторые моменты и сделать это нужно обязательно.

— Вам нужно время, чтобы сыграться?
— Я не буду об этом говорить. Это не может быть интересно. Единственное, в чем соглашусь — у нас были моменты, когда мы были сыграны.

— В моменте с незасчитанным голом — согласны ли, что нужна система VAR?
— Для самого футбола VAR — это плюс. Я не понял, почему не засчитан гол.

Ранее исход завершившегося матча прокомментировал главный тренер «Динамо» Ненад Белица, который рассказал, как команда закрыла соперника.

Ответный матч между «Астаной» и «Динамо» пройдет в ночь с 14 на 15 августа в Загребе и начнется в 00:00 по времени Астаны. Победитель пары затем поборется со швейцарским «Янг Бойз» за выход в группу ЛЧ, а проигравший перейдет в раунд плей-офф квалификации ЛЕ.

Астана 0:2
Первый тайм: 0:1
Динамо З
7.08.2018, 17:00 3-й отборочный раунд Astana Arena
Главные тренеры
Роман Григорчук Ненад Белица
Голы
  Марио Будимир 39′
21 Даниэль Ольмо 84′
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Джон Битон (Шотландия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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