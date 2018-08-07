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21:37 (мск), источник: Советский спорт

«Спартак» попросил болельщиков не ехать в Грецию. Но некоторые уже там

Несмотря на просьбу «Спартака» к своим болельщикам отказаться от выезда в Салоники, как минимум один фанат красно-белых уже купил билет на матч с ПАОКом.

Источник: Советский спорт

ПОЧЕМУ «СПАРТАК» ОБРАТИЛСЯ К БОЛЕЛЬЩИКАМ?

5 августа «Спартак» официально попросил своих болельщиков «воздержаться от поездки» в Грецию на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа. В фанатской среде клубный пост вызвал некоторое негодование. Клуб же попросил своих поклонников остаться в России из-за инцидента в Бильбао в феврале этого года, когда на встречу местного «Атлетика» и «Спар» в Лиге Европы прибыло немало болельщиков московской команды.

Тогда за два с половиной часа до матча на одной из центральных площадей Бильбао спартаковские болельщики собрались большой толпой и пошли в сторону стадиона «Сан-Мамес». Красно-белые на пути к стадиону столкнулись с утрас испанского клуба. В результате стычки от инфаркта погиб полицейский, рядом с которым упал файер. Прямой вины болельщиков из России в смерти полицейского не нашли.

6 июня УЕФА вынесла санкции в отношении «Спартака». Московский клуб был оштрафован на 55 тысяч евро за массовые беспорядки и использование пиротехники. Кроме того, УЕФА наказала «Спартак» закрытием гостевых секторов на двух ближайших еврокубковых матчах (один — условно). Первый из них — матч в Салониках.

НО КТО-ТО ВСЕ РАВНО ПОЕХАЛ

В твиттере удалось найти пользователя «Вячеслав Маско» (Viacheslav Masko — в реальности имя может отличаться), который выложил твит с билетом на игру ПАОК — «Спартак» и небольшой гайд: «билеты на матч ПАОК — Спартак Москва продают только в кассах при наличии паспорта, при российских — 1 билет на паспорт».

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Некоторые пользователи сфотографировали в твиттер очередь в магазине Public в Салониках. Вряд ли все эти люди исключительно греки. Хотя, кто знает.

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Пользователь «Угодник» в комментариях к своему посту в разговоре с другим пользователем так же подтвердил, что билеты на матч продаются по паспортам.

«СПАРТАК» НАКАЖУТ?

Вполне возможно. Клуб ранее сообщал, что билеты будут продаваться по паспортам, а граждане РФ купить билеты не смогут во все. На деле это оказалось не так. Хотя так же клуб сообщил, что российских болельщиков будут «отсекать» и откажут в проходе на стадион даже при наличии билета.

История повторяется. После выездной встречи группового этапа ЛЧ с «Марибором» (1:1) «Спартак» уже просил своих фанатов не приезжать в Бильбао, но тогда в столицу Страны басков прибыло несколько сотен спартаковцев, и некоторым из них даже удалось попасть на футбол.

Значит, наших в Греции все-таки увидим?

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