Каррера: «Спартак» не является фаворитом в гостевом матче квалификации ЛЧ против ПАОКа

Команды первый матч проведут в Салониках 8 августа, игра начнется в 20:00 мск. Встреча состоится на стадионе «Тумба».

«Как сказал наш капитан команды, проходных матчей в Лиге чемпионов не бывает. Помимо погодных условий, особый градус игре будут добавлять и болельщики ПАОКа. Матч ожидается сложным, ведь нам предстоит встретиться с хорошо организованной и опытной командой. Не сказал бы, что мы фавориты этой встречи», — отметил Каррера.

«ПАОК показал себя отличной командой, выбил крепкий “Базель” из квалификации. Очевидно, что все будет решаться не здесь и не завтра, а матч продлится 180 минут. Постараемся сыграть в свой футбол и добиться положительного результата», — добавил тренер.

Также итальянский специалист объяснил отсутствие нескольких игроков, которые не полетели на гостевой матч. «Самедов, Мельгарехо, Джикия и Петкович не полетели в Грецию по причине того, что они не могут гарантировать, что смогут отыграть 90 минут. Они не находятся в стопроцентных кондициях. Я оставил их в Москве для их же блага», — заключил Каррера.