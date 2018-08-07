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21:39 (мск), источник: ТАСС

Каррера: «Спартак» не является фаворитом в гостевом матче квалификации ЛЧ против ПАОКа

САЛОНИКИ /Греция/, 7 августа. /ТАСС/. Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что его команда не является фаворитом гостевого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу против греческого ПАОКа. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Команды первый матч проведут в Салониках 8 августа, игра начнется в 20:00 мск. Встреча состоится на стадионе «Тумба».

«Как сказал наш капитан команды, проходных матчей в Лиге чемпионов не бывает. Помимо погодных условий, особый градус игре будут добавлять и болельщики ПАОКа. Матч ожидается сложным, ведь нам предстоит встретиться с хорошо организованной и опытной командой. Не сказал бы, что мы фавориты этой встречи», — отметил Каррера.

«ПАОК показал себя отличной командой, выбил крепкий “Базель” из квалификации. Очевидно, что все будет решаться не здесь и не завтра, а матч продлится 180 минут. Постараемся сыграть в свой футбол и добиться положительного результата», — добавил тренер.

Также итальянский специалист объяснил отсутствие нескольких игроков, которые не полетели на гостевой матч. «Самедов, Мельгарехо, Джикия и Петкович не полетели в Грецию по причине того, что они не могут гарантировать, что смогут отыграть 90 минут. Они не находятся в стопроцентных кондициях. Я оставил их в Москве для их же блага», — заключил Каррера.

Ответная встреча пройдет 14 августа на стадионе «Открытие-Арена». В случае выхода в следующий раунд «Спартак» встретится с победителем пары «Бенфика» — «Фенербахче».

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