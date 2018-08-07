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21:47 (мск), источник: Советский спорт

«Пюник» Талалаева сыграл вничью с «Маккаби» Т-А в Лиге Европы

Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Пюником» и тель-авивским «Маккаби» завершился без забитых голов.

Источник: РИА "Новости"

Матч проходил на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване.

Напомним, что команду из Армении возглавляет российский специалист Андрей Талалаев.

Ответная встреча состоится 16 августа Израиле.

Отметим, что победитель этой пары сыграет в раунде плей-офф с сильнейшим в противостоянии «Сарпсборг 08» (Норвегия) — «Риека» (Хорватия).

Пюник 0:0
Первый тайм: 0:0
Маккаби Тель-Авив
7.08.2018, 19:00 3-й отборочный раунд
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