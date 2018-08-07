«Пюник» Талалаева сыграл вничью с «Маккаби» Т-А в Лиге Европы
Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Пюником» и
Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Пюником» и
Матч проходил на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване.
Напомним, что команду из Армении возглавляет российский специалист Андрей Талалаев.
Ответная встреча состоится 16 августа Израиле.
Отметим, что победитель этой пары сыграет в раунде
|Пюник
|
0:0
Первый тайм: 0:0
|Маккаби Тель-Авив
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Пол ван Букел (Нидерланды)