Массимо Каррера: Поговорим о Еременко, когда официально его представим
Главный тренер «Спартака» и капитан
Главный тренер «Спартака» и капитан
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ
из Салоник
Каррера пришел на
— ПАОК не очень хотел играть со «Спартаком». А вы с ПАОК? — первый вопрос от греческого журналиста.
— Как сказал наш капитан, проходных матчей в Лиге чемпионов не бывает. Помимо здешнего климата, жарко будет и от болельщиков ПАОК. Мы встретимся с организованной и опытной командой. Матч не будет легким. Сыграем в свой футбол. Очевидно, что не все решится в среду, понимаем, что этот матч продлится 180 минут. Но все равно надо победить.
— «Спартак» считается фаворитом, это давит на вас?
— Не считаю «Спартак» фаворитом. ПАОК показал себя отличной командой, выбил «Базель». У греков опытные игроки обороны, отличный центр поля — Маурисиу и Каньяс. Плюс талантливая линия атаки.
— Почему в Салоники не приехал Самедов?
— Предпочел оставить его, Джикию и Мельгарехо в Москве. Для их же блага. Мне нужны футболисты, способные выдержать 90 минут на поле. Это очень важно сейчас.
— Ваша цель на игру?
— Приехали за победой. Не думаю, что ПАОК с этим согласен. Посмотрим, что будет на поле.
— Не опасаетесь, что болельщики ПАОК окажут давление не только на вашу команду, но и на судью, например?
— Конечно же, трибуны могут влиять на ход матча, но
После этого небольшую реплику вставил
— Арбитра из такой страны, как Израиль, вряд ли смогут напугать греческие болельщики.
Разумеется, нельзя было не спросить о Романе Еременко — это главная новость дня.
— Между двумя матчами с ПАОК в «Спартаке» появится новый игрок Роман Еременко. Какова будет его роль в команде, пока не закончится срок дисквалификации? — вопрос от «СЭ».
— Давайте говорить о тех, кто выйдет на поле с ПАОК. Когда будет объявлено о подписании официально, тогда отвечу на ваш вопрос. Сейчас не вижу смысла говорить об этом. Разве было официальное объявление?
На вопрос так же ответил Трахтенберг.
— Ни
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Капитана «Спартака» спросили о греческой жаре (в день игры в Салониках ожидается +33), не будет ли сложно.
— На той неделе в Москве было тоже очень жарко, — ответил Глушаков. — Тренировались каждый день, привыкли к жаре, для нас это не проблема. Играем в одинаковых условиях, хоть снег, хоть жара, нам все равно. Какие ожидания от матча? Смотрели ПАОК, разобрали его, это организованная команда. Но не думаю, что в Лиге чемпионов вообще есть слабые команды. Вся борьба впереди. Очень хотим в групповой этап ЛЧ. Это самая главная задача для нас.
— Команда останется без поддержки, закрыт гостевой сектор. Как это повлияет на вас?
— Будет не хватать болельщиков. Очень жаль, что случилась эта дисквалификация. Что ж, будут люди смотреть трансляцию по ТВ. Но знаете, мы — русские, и наверняка болельщики все равно приедут. Может,