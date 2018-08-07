Массимо Каррера: Поговорим о Еременко, когда официально его представим

Источник: Спорт-Экспресс

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ

из Салоник

Каррера пришел на пресс-конференцию с Глушаковым. Подчеркнуто называл его «нашим капитаном», на остальные вопросы отвечал терпеливо. Хотя наверняка, не все они ему понравились.

— ПАОК не очень хотел играть со «Спартаком». А вы с ПАОК? — первый вопрос от греческого журналиста.

— Как сказал наш капитан, проходных матчей в Лиге чемпионов не бывает. Помимо здешнего климата, жарко будет и от болельщиков ПАОК. Мы встретимся с организованной и опытной командой. Матч не будет легким. Сыграем в свой футбол. Очевидно, что не все решится в среду, понимаем, что этот матч продлится 180 минут. Но все равно надо победить.

— «Спартак» считается фаворитом, это давит на вас?

— Не считаю «Спартак» фаворитом. ПАОК показал себя отличной командой, выбил «Базель». У греков опытные игроки обороны, отличный центр поля — Маурисиу и Каньяс. Плюс талантливая линия атаки.

— Почему в Салоники не приехал Самедов?

— Предпочел оставить его, Джикию и Мельгарехо в Москве. Для их же блага. Мне нужны футболисты, способные выдержать 90 минут на поле. Это очень важно сейчас.

— Ваша цель на игру?

— Приехали за победой. Не думаю, что ПАОК с этим согласен. Посмотрим, что будет на поле.

— Не опасаетесь, что болельщики ПАОК окажут давление не только на вашу команду, но и на судью, например?

— Конечно же, трибуны могут влиять на ход матча, но все-таки самое главное происходит на поле.

После этого небольшую реплику вставил пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг.

— Арбитра из такой страны, как Израиль, вряд ли смогут напугать греческие болельщики.

Разумеется, нельзя было не спросить о Романе Еременко — это главная новость дня.

— Между двумя матчами с ПАОК в «Спартаке» появится новый игрок Роман Еременко. Какова будет его роль в команде, пока не закончится срок дисквалификации? — вопрос от «СЭ».

— Давайте говорить о тех, кто выйдет на поле с ПАОК. Когда будет объявлено о подписании официально, тогда отвечу на ваш вопрос. Сейчас не вижу смысла говорить об этом. Разве было официальное объявление?

На вопрос так же ответил Трахтенберг.

— Ни Еременко-старший, ни Еременко-средний, ни Еременко-младший с ПАОК не сыграют. И даже их отец не сыграет, который провел много матчей за «Спартак» в восьмидесятые. А это пресс-конференция, посвященная матчу с ПАОК!

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Капитана «Спартака» спросили о греческой жаре (в день игры в Салониках ожидается +33), не будет ли сложно.

— На той неделе в Москве было тоже очень жарко, — ответил Глушаков. — Тренировались каждый день, привыкли к жаре, для нас это не проблема. Играем в одинаковых условиях, хоть снег, хоть жара, нам все равно. Какие ожидания от матча? Смотрели ПАОК, разобрали его, это организованная команда. Но не думаю, что в Лиге чемпионов вообще есть слабые команды. Вся борьба впереди. Очень хотим в групповой этап ЛЧ. Это самая главная задача для нас.

— Команда останется без поддержки, закрыт гостевой сектор. Как это повлияет на вас?