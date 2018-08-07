Футболисты БАТЭ одержали гостевую победу над «Карабахом» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов

В Баку на стадионе имени Тофика Бахрамова белорусская команда тактически грамотно провела встречу с равным по силам соперником. В первом тайме клуб из Азербайджана чаще контролировал мяч, однако подопечные Алексея Баги удачно контратаковали. На 29-й минуте отличный шанс забить мяч упустил форвард БАТЭ Николай Сигневич, который с острого угла, находясь в пределах штрафной площади «Карабаха», пробил немного выше перекладины. Однако еще до перерыва БАТЭ открыл счет. На 36-й минуте Станислав Драгун отдал точную передачу на ход Николаю Сигневичу, который прошел по правому флангу и сделал навес в штрафную площадь. Передачу партнера точным ударом головой замкнул Драгун — 1:0.