«Бенфика» обыграла «Фенербахче» в первом матче третьего квалификационного раунда ЛЧ

В следующем раунде квалификации турнира победитель данного противостояния встретится с сильнейшим в матчах между московским «Спартаком» и греческим ПАОКом. Свою первую игру эти команды проведут 8 августа в Салониках, ответная встреча состоится 14 августа в Москве.