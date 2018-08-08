«Бенфика» обыграла «Фенербахче» в первом матче третьего квалификационного раунда ЛЧ

Мяч на 69-й минуте забил Франко Черви. Ответный матч пройдет в Стамбуле 14 августа.
В следующем раунде квалификации турнира победитель данного противостояния встретится с сильнейшим в матчах между московским «Спартаком» и греческим ПАОКом. Свою первую игру эти команды проведут 8 августа в Салониках, ответная встреча состоится 14 августа в Москве.
Результаты других матчей игрового дня:
«Астана» (Казахстан) — «Динамо» (Хорватия) — 0:2.
«Карабах» (Азербайджан) — БАТЭ (Белоруссия) — 0:1.
«Мальмё» (Швеция) — «Видеотон» (Венгрия) — 1:1.
«Славия» (Чехия) — «Динамо» (Украина) — 1:1.
«Стандард» (Бельгия) — «Аякс» (Нидерланды) — 2:2.
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Спартак» (Словакия) — 1:1.