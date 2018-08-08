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00:57 (мск), источник: ТАСС

ФК «Спартак» начнет выступление в ЛЧ гостевым матчем против греческого ПАОКа

САЛОНИКИ /Греция/, 8 августа. /ТАСС/. Московский «Спартак» сыграет первый матч в рамках третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов против греческого клуба ПАОК. Встреча, которая пройдет на поле соперника в Салониках, станет для российской команды дебютной в нынешнем еврокубковом сезоне.

Источник: РИА "Новости"

На пути в групповой этап Лиги чемпионов «Спартаку» предстоит преодолеть две квалификационные стадии. В случае успеха в матчах с ПАОКом 21 и 29 августа «Спартак» сыграет в раунде плей-офф квалификации с победителем пары «Бенфика» (Португалия) — «Фенербахче» (Турция). Поражение от греков отправит московскую команду в групповую стадию Лиги Европы.

«Спартак» занял третье место в чемпионате России по итогам прошлого сезона, ПАОК является вице-чемпионом Греции. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги команда Массимо Карреры провела две встречи, победив «Оренбург» со счетом 1:0 и сыграв вничью (0:0) с действующим чемпионом страны «Локомотивом». Игра с железнодорожниками состоялась в прошлую субботу, «Спартак» создал больше голевых моментов, но реализовать их не сумел.

Единственный пока гол «Спартака» в сезоне забил французский защитник, новичок команды Самюэль Жиго.

Помимо него, в основном составе команды начал выступать перешедший из московского «Динамо» полузащитник Александр Ташаев. Неожиданностью первых матчей сезона стало появление в воротах «Спартака» 20-летнего Александра Максименко, которого Каррера предпочел ветерану Артему Реброву. Основной голкипер клуба Александр Селихов в настоящий момент травмирован.

Также не поехали с командой в Грецию не успевшие набрать форму после различных повреждений Георгий Джикия, Марко Петкович, Александр Самедов и Лоренсо Мельгарехо.

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Команда Саввиди и Луческу

Чемпионат Греции еще не стартовал, так что ПАОК в нынешнем сезоне играл только в Лиге чемпионов, где в предыдущем раунде квалификации победил швейцарский «Базель». Выиграв на своем поле со счетом 2:1, в ответной игре греческий клуб разгромил соперника — 3:0. В обоих матчах отличился лидер атак команды Александар Прийович. В прошлом сезоне с 19 голами Прийович стал лучшим бомбардиром чемпионата Греции.

В составе команды из Салоников следует также выделить двух украинских футболистов — хавбека Евгения Шахова и защитника Евгения Хачериди. Последний летом перешел в греческий клуб из киевского «Динамо». Выступают за ПАОК и два бывших футболиста российских команд — бразильцы Маурисио и Лео Жаба, игравшие за «Зенит» и «Ахмат» соответственно. Также лидером полузащиты является один из лучших распасовщиков чемпионата Греции Димитриос Пелкас.

Тренирует ПАОК 49-летний румынский специалист Рэзван Луческу — сын бывшего наставника «Зенита» Мирчи Луческу. В прошлом году румын выиграл с клубом Кубок Греции, однако в чемпионате страны уступил столичному АЕКу.

Президентом команды является российский предприниматель с греческими корнями Иван Саввиди, ранее занимавший аналогичную должность в ростовских клубах СКА и «Ростов». В марте нынешнего года во время матча чемпионата Греции с АЕКом Саввиди, окруженный телохранителями, выбежал на поле и пытался добраться до главного арбитра встречи, так как был недоволен тем, что судья отменил гол его команды из-за офсайда.

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Матч без болельщиков «Спартака»

«Мы будем играть против хорошей команды, которая не только не оставляет свободных зон, но и оказывает постоянный прессинг. “Спартак” умеет наказывать и не прощает ошибок. Именно поэтому нам важно сохранять максимальную концентрацию в матче», — сказал накануне встречи Луческу.

Главный тренер «Спартака» также высказал мнение по поводу предстоящей игры. «Матч ожидается сложным, ведь нам предстоит встретиться с хорошо организованной и опытной командой. Не сказал бы, что мы фавориты этой встречи», — отметил Каррера.

Матч между ПАОКом и «Спартаком» пройдет на стадионе «Тумба», который расположен в одноименном районе Салоников.

На игру не смогут попасть болельщики «Спартака», так как клуб наказан за поведение фанатов на гостевой игре 1/16 финала Лиги Европы прошлого сезона с испанским «Атлетиком», походившей в феврале в Бильбао. «Спартак» призвал своих поклонников не ездить на игру в Грецию, учитывая тот факт, что болельщики соперника могут быть настроены враждебно.

Встреча начнется в 20:00 мск, главным арбитром назначен Орель Гринфельд из Израиля. Ответная игра состоится 14 августа на «Открытие-Арене» в Москве.

В групповой стадии Лиги чемпионов выступят два российских клуба — «Локомотив» и ЦСКА.

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