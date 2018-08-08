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01:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Нойштедтер стал чуть дальше от «Спартака», Киев пропустил на последней минуте

Обзор вторничных первых матчей 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

Источник: Спорт-Экспресс

«БЕНФИКА» ДОДАВИЛА «ФЕНЕР»

Заключительная игра вторника на лиссабонском стадионе «Да Луш» считалась матчем дня. Для всей Европы — как самая интригующая по составу, и для России — как противостояние возможных соперников «Спартака» по решающему раунду отборочного турнира. Интересно стало уже при изучении стартовых составов. Лучший снайпер «орлов» Жонас даже не попал в заявку и в ближайшее время может покинуть «Бенфику», зато у гостей с первых минут появился Вальбуэна, которого якобы выставили на трансфер.

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В целом игра смотрелась не слишком зрелищно. Португальцы владели инициативой и лучше контролировали мяч, но воротам угрожали редко. Здесь стоит отметить как опорных хавбеков турок, так и пару центральных защитников Нойштедтер — Шкртел. Чех успевал везде, в том числе предотвратив добивание после отраженного Демирелем неприятного дальнего удара, так и оставшегося единственным в первом тайме попаданием в створ.

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Во второй половине команда Руя Витории сумела усилить давление и, в конце концов, забила. С обороной гостей после паса неугомонного Сальвио разобрался Серви, являющийся специалистам по турецким клубам. Из трех своих еврокубковых голов два аргентинец забил представителям этой страны — «Бешикташу» и теперь «Фенербахче». Дважды удвоить преимущество «орлов» мог неплохо вышедший на замену Кастильо, а у стамбульцев в одним ударом за тайм шансов отыграться просто не было.

«ФИНТ ЗИДАНА» ОТ КАРСЕЛЫ-ГОНСАЛЕСА

Несмотря на прошлогодний выход в финал Лиги Европы, голландская команда в последние годы была слишком молода для больших свершений. Едва заблиставшие игроки моментально продавались в чемпионаты «большой пятерки», а юноши из знаменитой академии банально не успевали обрасти мясом. Однако в это межсезонье «Аякс» заматерел. Остался в Амстердаме едва не перебравшийся в «Рому» марокканец Зиеч, вернулся из «МЮ» Блинд, а другой опытный новобранец Тадич во вторник вел всю игру команды и организовал гол другого ветерана — Хюнтелара. Невольным соавтором этого оказался голкипер сборной Мексики Очоа. На ЧМ-2018 он был в полном порядке, а тут допустил глупейшую ошибку.

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Голландская команда в первом тайме бережно отнеслась к своим моментам. Если Орландо Са при счете 0:1 перехитрил самого себя, пытаясь с двух метров пробить пяткой, то «Аякс» просто быстро разыграл назначенный в центре поля штрафной. Пока бельгийские защитники перестраивались, Давид Нерес спокойно сбросил мяч под удар Тадичу.

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В составе прилично игравших хозяев выделялся бывший хавбек «Анжи» Карсела-Гонсалес, забивший самый красивый гол матча. Прежде чем отправить мяч в угол из-за пределов штрафной, он перехитрил защитника, исполнив «финт Зидана».

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Наверное, ничья получилась закономерной, хотя приведшее к назначению пенальти нарушение правил не имело никакого смысла. Но тут «Аякс» может винить только себя, ведь при счете 1:2 Хюнтелар упустил стопроцентный момент, не сумев пробить Очоа с нескольких метров. «Стандард» же продлил длящуюся год домашнюю беспроигрышную серию до 22-х матчей.

ПОБЕДНЫЙ ГОЛ ДРАГУНА, ЖАРКАЯ КОНЦОВКА В ПРАГЕ

Похоже, вдохновленная успехами сборной Хорватии команда из Загреба настроена дойти до группового турнира. Очередной шаг в этом направлении помог сделать 20-летний воспитанник «Барселоны» Дани Ольмо, на счету которого результативный пас в быстрой контратаке и второй гол, забитый ударом с дальней дистанции.

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Развязка пражского матча получилась крутой. Для начала при вбросе аута на поле оказалось два мяча, и хотя второй из них игре не мешал, это отвлекло внимание хозяев. В результате Сидорчук выдал пас за спины защитникам, организовав словенцу Вербичу выход один на один. Это, впрочем, дополнительно мотивировало владевшую в тот момент инициативой чешскую команду, и она сумела отыграться на исходе добавленного времени.

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На ЧМ-2018 голкипер сборной Исландии Халльдоурссон парировал пенальти в исполнении Лео Месси, а вскоре удивил всех еще раз, перебравшись в Азербайджан. Однако уберечь свои ворота от гола бывшего полузащитника «Крыльев Советов» и московского «Динамо» Драгуна не сумел. Точнее, вратарь должен был перехватывать передачу Сигневича, после которой его партнер оказался перед пустыми воротами.

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