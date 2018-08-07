В «Астане» нашли виновника исторического поражения в Лиге чемпионов
Самый титулованный клуб Хорватии забил дважды на «Астана Арене».
Самый титулованный клуб Хорватии забил дважды на «Астана Арене».
Белорусский сайт By.tribuna.com подвел итоги первому матчу третьего отборочного раунда Лиги чемпионов между «Астаной» и загребским «Динамо».
Встреча команд прошла 7 августа на стадионе «Астана Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Издание считает, что поражению хозяев в немалой степени «поспособствовал» их соотечественник — полузащитник Иван Маевский.
«Маевский дважды недоработал — «Астана» проиграла 0:2 в Лиге чемпионов. Белорус провел не лучший матч. Матч против загребского «Динамо» для нашего легионера не сложился. На 39-й минуте Маевский проиграл в центре поля борьбу Дани Ольмо — тот убежал в быструю атаку и отметился голевой передачей.
А в концовке игры Маевский во время позиционной атаки соперника занял неверную позицию. Кажется, белорус накрывал не соперника, а арбитра. В итоге все тот же Ольмо принял передачу партнера и спустя пару секунд забил.
Таким образом, «Астана» дома уступила 0:2 — и будущее казахстанской команды, ровно как и белорусского полузащитника, в Лиге чемпионов туманно, — говорится в заметке.
Добавим, что для «Астаны» это поражение стало первым в истории в домашних матчах Лиги чемпионов. Также прервалась беспроигрышная серию столичного клуба из пяти матчей (четыре победы и одна ничья) и серия из трех домашних побед.
Ответный матч «Динамо» — «Астана» состоится 14 августа в Загребе (Хорватия). Победитель этого противостояния сыграет в раунде
|Роман Григорчук
|Ненад Белица
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|Желтые карточки
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|Красные карточки
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|Главный судья
|Джон Битон (Шотландия)