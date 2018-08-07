В «Астане» нашли виновника исторического поражения в Лиге чемпионов

Белорусский сайт By.tribuna.com подвел итоги первому матчу третьего отборочного раунда Лиги чемпионов между «Астаной» и загребским «Динамо».

Встреча команд прошла 7 августа на стадионе «Астана Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Издание считает, что поражению хозяев в немалой степени «поспособствовал» их соотечественник — полузащитник Иван Маевский.

«Маевский дважды недоработал — «Астана» проиграла 0:2 в Лиге чемпионов. Белорус провел не лучший матч. Матч против загребского «Динамо» для нашего легионера не сложился. На 39-й минуте Маевский проиграл в центре поля борьбу Дани Ольмо — тот убежал в быструю атаку и отметился голевой передачей.

А в концовке игры Маевский во время позиционной атаки соперника занял неверную позицию. Кажется, белорус накрывал не соперника, а арбитра. В итоге все тот же Ольмо принял передачу партнера и спустя пару секунд забил.

Таким образом, «Астана» дома уступила 0:2 — и будущее казахстанской команды, ровно как и белорусского полузащитника, в Лиге чемпионов туманно, — говорится в заметке.

Добавим, что для «Астаны» это поражение стало первым в истории в домашних матчах Лиги чемпионов. Также прервалась беспроигрышная серию столичного клуба из пяти матчей (четыре победы и одна ничья) и серия из трех домашних побед.