Текущие события
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь
Балтика
Футбол. Первый дивизион
16:30
Спартак-2
Факел
Футбол. Первый дивизион
17:00
Тюмень
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
17:00
Зенит-2
Сочи
Футбол. Первый дивизион
17:00
Шинник
Химки
Футбол. Первый дивизион
18:30
Тамбов
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
18:30
Авангард К
Ротор
Футбол. Первый дивизион
19:00
Мордовия
Сибирь
Футбол. Первый дивизион
19:00
Нижний Новгород
Луч
Футбол. Первый дивизион
19:30
Чертаново
Армавир
Футбол. Еврокубки
20:00
ПАОК
Спартак М
Футбол. Еврокубки
20:00
Зальцбург
Шкендия
Футбол. Еврокубки
21:45
Селтик
АЕК
Футбол. Еврокубки
7.08
Бенфика1
Фенербахче0
Футбол. Еврокубки
7.08
Црвена Звезда1
Спартак Тр1
Футбол. Еврокубки
7.08
Стандард Л2
Аякс2
Все события
Фоторепортажи
15Жиго забил, Зе и Промес промолчали
17Карпин помог «Спартаку». И обошел его
09:46 (мск), источник: Sports.kz

«Игру в Казахстане сделал воспитанник “Барселоны”». Российское СМИ вынесло «Астане» приговор

Популярный российский сайт «Чемпионат» в обзоре игрового дня третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов отметил домашний матч столичной «Астаны» с загребским «Динамо» — 0:2.

«“Астана” почти наверняка не попадёт в групповой этап ЛЧ. Домашнее поражение от загребского “Динамо” со счётом 0:2 — это приговор. Игру в Казахстане сделал воспитанник “Барселоны” Дани Ольмо: 20-летний вингер и ассистировал, и сам забил ударом из-за штрафной. Особенно здорово он сыграл в первом голевом эпизоде: принял мяч в центре поля и ловко перекинул его через Марина Аничича, оставив защитника в дураках, а затем отдал передачу Марио Будимиру на пустые ворота. Скоро Ольмо окажется в большом европейском клубе, будьте уверены!» — пишет СМИ.

Астана 0:2
Первый тайм: 0:1
Динамо З
7.08.2018, 17:00 3-й отборочный раунд Astana Arena
Главные тренеры
Роман Григорчук Ненад Белица
Голы
  Марио Будимир 39′
21 Даниэль Ольмо 84′
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Джон Битон (Шотландия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 «Поставил бы деньги». Карл Фроч назвал победителя боя Головкин - «Канело»
Константин Генич сделал прогноз на матч Лиги Чемпионов «Астана» - «Динамо»
Российские синхронистки золотом завершили выступление на ЧЕ
Стала известна зарплата Смолова в случае перехода в «Локомотив»
Шарапова вышла во второй круг теннисного турнира в Монреале
Каррера не считает «Спартак» фаворитом. ПАОК и правда силен
Игрок ПАОКа: Дзюба смеялся над моим кавказским акцентом
Футболисты «Челси» обыграли «Лион» в домашнем матче
Ефимова выиграла золото чемпионата Европы по плаванию
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка