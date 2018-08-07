«Игру в Казахстане сделал воспитанник “Барселоны”». Российское СМИ вынесло «Астане» приговор

«“Астана” почти наверняка не попадёт в групповой этап ЛЧ. Домашнее поражение от загребского “Динамо” со счётом 0:2 — это приговор. Игру в Казахстане сделал воспитанник “Барселоны” Дани Ольмо: 20-летний вингер и ассистировал, и сам забил ударом из-за штрафной. Особенно здорово он сыграл в первом голевом эпизоде: принял мяч в центре поля и ловко перекинул его через Марина Аничича, оставив защитника в дураках, а затем отдал передачу Марио Будимиру на пустые ворота. Скоро Ольмо окажется в большом европейском клубе, будьте уверены!» — пишет СМИ.