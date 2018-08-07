Филипенко — о голкипере БАТЭ Щербицком: Не зря им интересуется «Милан»

Источник: AFP 2018

«Было очень сложно. В первом тайме выглядели неплохо, мне кажется, переигрывали соперника, который разве что немного больше владел мячом. Выбегали в перспективные контратаки, могли забить ещё. Что случилось после перерыва? Это наша беда. Пытаемся разобраться, понять причины. Считаю, дело в психологии. Ведем 1:0 на выезде — есть стремление удержать. Хотя «Карабах» давал играть — и мы могли сработать в плане созидания получше.

Мои неудачные передачи около своей штрафной во второй половине встречи? Просто мы много бегали без мяча, где-то старался его сохранить. К сожалению, порой допускал ошибки. Это футбол. Тогда партнеры меня подстраховали, в иных эпизодах я приходил на помощь.

К счастью, и вратарь нас сегодня спасал. Щербицкий в последних поединках часто выручает. Не зря им интересуются такие клубы, как «Милан». Если иностранные скауты станут чаще приезжать на матчи БАТЭ, то Денис скоро покинет команду.