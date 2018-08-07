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09:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Филипенко — о голкипере БАТЭ Щербицком: Не зря им интересуется «Милан»

Защитник БАТЭ Егор Филипенко, известный в России по выступлениям за московский «Спартак» поделился впечатлениями после победы над «Карабахом» (1:0) в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, а также рассказал, что 22-летний голкипер белорусской команды Денис Щербицкий находится в сфере интересов «Милана».

Источник: AFP 2018

«Было очень сложно. В первом тайме выглядели неплохо, мне кажется, переигрывали соперника, который разве что немного больше владел мячом. Выбегали в перспективные контратаки, могли забить ещё. Что случилось после перерыва? Это наша беда. Пытаемся разобраться, понять причины. Считаю, дело в психологии. Ведем 1:0 на выезде — есть стремление удержать. Хотя «Карабах» давал играть — и мы могли сработать в плане созидания получше.

Мои неудачные передачи около своей штрафной во второй половине встречи? Просто мы много бегали без мяча, где-то старался его сохранить. К сожалению, порой допускал ошибки. Это футбол. Тогда партнеры меня подстраховали, в иных эпизодах я приходил на помощь.

К счастью, и вратарь нас сегодня спасал. Щербицкий в последних поединках часто выручает. Не зря им интересуются такие клубы, как «Милан». Если иностранные скауты станут чаще приезжать на матчи БАТЭ, то Денис скоро покинет команду.

Понятно, что в противостоянии с азербайджанцами еще ничего не решено. Шансы перед сражением на «Борисов-Арене» — 50 на 50. Приложим максимум усилий, чтобы праздновать победу по сумме двух матчей. Нужно столь же строго действовать сзади. «Карабаху» придется идти вперед — важно воспользоваться ситуацией и реализовать свои шансы" — цитирует Филипенко официальный сайт БАТЭ.

Карабах 0:1
Первый тайм: 0:1
БАТЭ
7.08.2018, 20:00 3-й отборочный раунд Tofig Bahramov - Republic Stadium
Главные тренеры
Гурбан Гурбанов Алексей Бага
Голы
21 Станислав Драгун 36′
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Андреас Экберг (Швеция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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